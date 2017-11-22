Москва, 22 ноября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Российская экономика восстановилась быстрее, чем этого ожидали многие, и подошла к 1,5-2% потенциального роста, заявила 22 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Kuba Центральный Банк России

По ее словам, еще год назад экономика России только выходила из рецессии, а в 2017 году экономика восстановливалась быстрее, чем многие ожидали.

Набиуллина считает, что в настоящее время нет причин, чтобы не проводить структурные изменения, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики.

«Экономика стабильна. Мы можем и должны расти быстрее, и мы считаем, что те решения, которые будут приниматься по структурным мерам, позволят нам повысить прогнозы по росту ВВП вверх», — отметила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе российской экономики из кризиса еще 11 сентября 2017 года сказал президент России Владимир Путин.

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В свою очередь, эксперты отмечают, что говорить о преодолении кризиса рано. Реальные располагаемые доходы граждан по-прежнему продолжают снижаться, а низкие показатели инфляции свидетельствуют о слабой покупательной способности в стране.

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Однако о стабилизации и росте экономики говорится все чаще.

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