Вильнюс, 22 ноября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 22 ноября, на заседании одобрило поправки к закону о защите потребительских прав, инициированные Министерством экономики, в которых предлагается ужесточить правовое регламентирование товаров, «поощряющих войну, агрессию и покушение на суверенность государств», а заодно и «интимных и эротических товаров», сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

Zvezda.org.ru «Вежливые люди» и «вежливый кот»

«Этот запрет устанавливается с учетом того, что в последнее время в продаже появились товары, которые не сочетаются с интересами Литвы и даже может противоречат им. С помощью нового правового регламентирования планируется преградить путь недружелюбным по отношению к Литве странам с помощью таких средств распространять дезинформацию и вести информационную войну», — говорится в комментарии пресс-службы правительства Литвы. Речь идёт об игрушках «Вежливые люди», моделей советских танков, самолётов, прочей техники. А также компьютерных играх российского производства и так далее.

После принятия поправок к закону о защите потребительских прав изменятся и установки розничной торговли интимными и эротическими товарами. В специализированные интимные магазины будет запрещен вход лицам до 18 лет, также лицам моложе 18 лет нельзя будет продавать интимные и эротические товары. Изменения в сфере розничной торговли секс-товарами осуществляются с учетом жалоб лиц.

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