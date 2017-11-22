Ярославль, 22 ноября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Ярославле назревает скандал: чиновники и полиция нагрянули во двор к ветерану Валентину Махалину, где в настоящее время на деньги, собранные всем миром, возводится новый дом. В нем в скором времени надеялся переселиться дедушка, который до этого ютился в затопленной водой лачуге.

76.ru Ветеран Махалин и его землянка

История про 90-летнего дедушку, живущего в Ярославле, не смогла оставить равнодушным никого. Труженик тыла времён Великой Отечественной войны Валентин Иванович Махалин живёт в частном секторе Ярославля вблизи Петропавловского парка в развалившемся доме, вросшем в землю на 1,5 метра так, что соседи прозвали его землянкой.

Ситуацией заинтересовались общественники. Как выяснилось, на нормальное жилье дедушка претендовать не может, так как не относится ни к одной из льготных категорий. Обеспечить его жильём за счёт средств федерального бюджета не предоставляется возможным. Ветерану разъяснили, что он может быть помещен в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, но он от этого отказался.

В мае 2017 года местные СМИ рассказали о Валентине Махалине, после чего ярославцы начали кампанию по оказанию помощи ветерану. Был открыт счет для сбора средств, а многие стали помогать пожилому человеку в благоустройстве. Добровольцам удалось собрать 225 тысяч рублей, на которые был куплен новый дом из СИП-панелей — сейчас идет его сборка. Ранее на участке ветерана волонтеры убрали мусор, построили сарай и сделали новый забор.

Однако вечером 22 ноября на участок пенсионера нагрянули незваные гости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель общественников Татьяна Елисеева, организовавшая помощь ветерану.

«Сегодня на месте стройки были телевизионные съемки. После того как мы все разъехались, мне позвонил прораб строителей и сказал, что приехали участковый, глава территориальной администрации и представитель департамента мэрии. Строителей стали опрашивать на предмет того, что стройка несанкционированная и не проходит по нормам. Я тут же сказала, чтобы прораб передал трубку участковому. Мы пообщались. Я попросила дать трубку кому-либо из представителей мэрии. Сначала со мной вообще не захотели говорить. Но я все-таки задала вопросы: на каком основании вы допрашиваете людей, они простые строители, наемные работники, они не владеют никакой информацией, что вы от них хотите узнать и какие документы заставляете подписывать? Это неправильно», — рассказывает Татьяна Елисеева.

Параллельно она проконсультировалась с юристом, который пояснил, что ни на каком основании строителей не могут заставить подписать никакие бумаги.

«Я ребятам велела расходиться и ничего не подписывать, тем более что уже темнело. Нам ничего не предъявляли, уголовного дела нет, внятной аргументации от мэрии — тоже. Пришли давить на нас и строителей, людей юридически неподкованных. Требования о сносе незаконной постройки может предъявлять только собственник. При чем здесь мэрия — никому непонятно. Мэрия и администрация района сейчас ведут себя, как собственники земельного участка. Может быть, так и есть: мы будем разбираться с этим завтра в мэрии», — пояснила Татьяна Елисеева.

Продолжатся ли завтра работы по возведению домика для ветерана? Татьяна Елисеева говорит, что на вопрос строителей — приходить ли им — сказала: да, конечно, потому что никаких законных оснований, по её мнению, для приостановления стройки нет.

ИА REGNUM надеется получить комментарии по этой ситуации от мэрии Ярославля и будет следить за развитием событий.