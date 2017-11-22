Москва, 22 ноября, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Белоруссия идёт тем же экономическим курсом, что и Российская Федерация. Об этом 22 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопрос, не считает ли он, что курс на либерализацию экономики, взятый Минском, может привести к тем же результатам, к которым в своё время привели старания российских политиков 90-х годов.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Нет, не считаю, — ответил Рапота. — У нас в России такой же курс. У нас тоже курс на создание лучших условий для среднего и мелкого бизнеса и бизнеса вообще. Курс идентичный, что у нас, что в Белоруссии».

Вместе с тем, есть серьёзные сомнения, смогут ли белорусские реформаторы добиться поставленных целей.

«Опасения такого рода всегда обоснованы, — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Все зависит от того, как оформят. Нужно понимать, что мелкий и средний иностранный бизнес в Белоруссию не пойдет, потому что у нее отсутствуют значимые преимущества, а крупный бизнес будет её колонизировать. Немного пугает и приватизация».

При этом он не согласился с утверждением об идентичности курсов развития России и Белоруссии.

«В Белоруссии государство социальное, а в РФ — антисоциальное, чтобы там ни рисовали в Конституции, — заметил Делягин. — Просто у них немного ресурсов и маленький внутренний рынок. Если же белорусы пойдут нашим путем, то она превратится в Северную Молдавию. Ни сельское хозяйство Белоруссии, ни машиностроение в либерализированной экономике существовать не смогут».

В данном случае белорусское производство не выдержит конкуренции с субсидированными западными импортом и машиностроением.

«Если они будут либерализироваться по методам Гайдара и приватизироваться по принципам Чубайса, тогда Лукашенко сильно позавидует господину Каддафи», — констатировал Делягин.

Тем временем белорусские чиновники настроены вполне оптимистично. Так, министр экономики Владимир Зиновский заявил о планах добиться роста малого и среднего бизнеса в доле ВВП страны на 14: с нынешних 26% до желаемых 40%. По его словам, меры по либерализации экономики должны способствовать созданию новых рабочих мест, а также позволить продавать населению товары не только на рынке, но и черези нтернет.

Стоит также отметить, что для Белоруссии характерен высокий уровень социального расслоения в зависимости от региона. Если в Минске средняя зарплата жителей составляет порядка тысячи белорусских рублей, то ни одна из областей на данный уровень пока не вышла. В частности, в Могилевской области номинальная зарплата в сентябре 2017 года была на 14,1% ниже среднереспубликанской (в июле — на 22,8%) и на 37,2% ниже, чем в столице.

Значение этих цифр очевидней, если принять во внимание слова белорусского политического аналитика Жанна Чубукова, который в интервью EADaily заявил, что либерализацию по-белорусски следует понимать «не как снятие ограничений, а, скорее, как сокращение выделения средств на социальные нужды».

«Текущее состояние государственных предприятий весьма печальное, в стране имеет место ситуация массовых сокращений и опережающего роста цен на продукты первой необходимости на фоне отсутствия роста зарплат, — констатировал он. — Имеющихся кредитных вливаний, по всей видимости, едва хватает, чтобы обеспечивать потребности самого госаппарата и рассчитываться с долгами: именно поэтому последние несколько лет столько всего сказано об «оптимизации», которая затронула не только госслужащих, но уже имеет место и в силовых структурах».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября трудовые пенсии в Белоруссии выросли на 5% и составили в среднем чуть более 308 рублей. Также на 24 копейки выросла величина прожиточного минимума, составив в среднем на душу населения 197 рублей 81 копейку. При этом для некоторых категорий населения бюджет прожиточного минимума, наоборот, сократился: для трудоспособного населения сократился на 1,13 рубля (до 217,74 рубля), для пенсионеров — на 1 копейку (до 151,97 рубля), для студентов на 45 копеек (до 192,34 рубля). С 1 ноября в некоторых регионах страны проездные на общественном транспорте подорожали в среднем на 12% (и уже не в первый раз).