Санкт-Петербург, 28 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 15 ноября СНК отдал приказ приступить к формированию отряда для ликвидации Ставки. В свою очередь Духонин начал стягивать части казаков и ударников на защиту Ставки.

Pastvu.com Москва, Обозы у здания городской думы. Март 1917

За подписью наркомнаца Сталина объявлено разрешение свободной группировки солдат по национальному признаку в пределах войсковых единиц. Это выделение не должно, однако, повлечь за собой самовольного ухода на родину.

Опубликовано тайное соглашение Англии, Франции и России с Италией от 26 апреля 1915 г. об установлении военной конвенции и условиях будущего мирного договора в отношении Италии.

15-й армейский корпус заключил с начальником 57-й германской дивизии договор о прекращении с 2 часов дня 19 ноября военных действий по линии фронта озеро Нарочь — Петруши (Западный фронт).

По поводу согласия немцев вступить в мирные переговоры «Правда» пишет:

«Германия согласилась на перемирие на всех фронтах. Это согласие обусловлено сознанием силы русской революции, сознанием слабости немецких захватчиков. Окажется ли французская и английская буржуазия сильнее немецкой? Только события ближайших дней дадут ответ на этот вопрос. Задачей нашей будет обеспечить полную возможность народам всех ныне воюющих стран примкнуть к переговорам о перемирии и мире».

ЦК Партии народной свободы довел до сведения союзных послов следующую свою резолюцию:

«Партия народной свободы объявляет, что никакие предложения и обращения к союзникам и враждебным державам, исходящие от незаконной власти большевиков, совершенно не выражают воли русского народа и ни в каком отношении не могут считаться связывающими государство Российское».

Французский посол Нуланс и сербский Сполайлович прислали в ответ дружественные письма. За подписями председателя ВРК Румынского фронта Лордкипанидзе и председателя фронтового отдела Румчерода Никитина объявлена резолюция совместного заседания этих организаций о том, что они не допустят разгона Общеармейского комитета при Ставке и примут к этому все меры вплоть до применения вооруженной силы.

Чрезвычайный армейский съезд 12-й армии большинством 261 против 133 (главным образом представителей тыловых частей и учреждений) высказался за власть советов и послал приветствия СНК и петроградскому пролетариату. Председателем съезда избран Нахимсон (б-к).

На заседании ВЦИК утверждено решение фракций большевиков и левых с.-р. Чрезвычайного крестьянского съезда, президиумов ВЦИК и крестьянского съезда о слиянии ЦИКов обеих организаций.

В 18:25 под председательством Свердлова открылось первое (торжественное) объединенное заседание ВЦИК советов р. и с. депутатов, Чрезвычайного съезда крестьянских депутатов и Петроградского совета. Зиновьев сообщает, что в состав нового органа вошли: ВЦИК советов р. и с. депутатов (108 чел.), 108 от Чрезвычайного съезда, 100 от армии и флота и 50 от профсоюзов. Соглашение произошло на платформе II Всероссийского съезда.

«Впервые наш лозунг «вся власть советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» получает свое действительное осуществление в жизни».

В. И. Козлинский. Эскиз плаката «Союз рабочих и крестьян» к оформлению города в первую годовщину Октябрьской революции (1918 г.)

С приветственными речами и с призывом к дружной и совместной работе выступили Спиридонова (от крестьянского съезда), Троцкий (от Петросовета), Прошьян (от левых с.-р.), Скрыпник (от фабзавкомов), Лозовский (от ВЦСПС), Вронский (от польских с.-д.), Луначарский, Крыленко, Дыбенко и др. Сагарашвили от объединенных с.-д. заявил, что его партия постановила снова войти во ВЦИК (откуда она вышла 1 ноября). Затем были оглашены приветствия от ряда армейских частей и местных советов.

Объединенное заседание подтвердило декреты о земле, мире и рабочем контроле. По предложению Спиридоновой избирается комиссия для выработки воззвания к народам с призывом требовать заключения мира. В комиссию вошли Сталин, Сокольников, Володарский (б-ки), Малкин и Камков (л. с.-р.).

Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов (старый) за подписью Чернова, в качестве почетного председателя, разослал телеграмму, объявляющую неправомочным Всероссийский чрезвычайный крестьянский съезд. Одновременно сообщается, что происходящее сейчас совещание Исполкомов постановило созвать 25 ноября в Петрограде II Всероссийский съезд крестьянских советов. Чернов призывает губернские и уездные советы к немедленному избранию делегатов на съезд.

Временное правительство заслушало доклады князя Шаховского, Кусковой о положении в Москве и провинции. Кускова предложила перенести Временное правительство в Калугу. Затем правительство обсудило способы выплаты жалованья служащим государственного и частных банков. Просьба министерства земледелия об отпуске 4,5 миллиона рублей на сельскохозяйственную перепись отклонена.

На первом месте по выборам в Учредительное собрание в Москве идут кадеты (10 000), за ними большевики (9 000) и, наконец, с.-р. В Саратове на выборах в Учредительное собрание участвовало 52% избирателей. На первом месте идут большевики, за ними—кадеты. В Пензе выборы дали следующие результаты: к.-д. — 7135 гол., с.-р. — 7076 гол., большевики — 2666 гол., меньшевики — 825 гол. В голосовании участвовало всего лишь 35% населения.

С сегодняшнего дня хлеб в Петрограде выдается в размере ½ фунта на человека по основной и ½ фунта по дополнительной карточке в день.

5-я Петроградская общегородская конференция фабзавкомов выявила крайне тяжелое топливное положение Петрограда. Для повышения подвоза топлива решено послать в Донбасс делегацию из 35 человек.

В Госбанке продолжается забастовка чиновников, совершенно нарушившая работу в банке. Управляющие банком Оболенский (Осинский) и Пятаков обратились в ВРК с просьбой прислать 25 ордеров на арест наиболее видных саботажников.

Банк

Младшие служащие Государственного казначейства в Петрограде выразили протест против забастовки высших служащих и заявили о своем желании работать под руководством новой власти.

В помещении университета Шанявского под председательством Минора состоялось заседание распущенной Московской городской думы. Выступивший с докладом о политическом положении Руднев (правый с.-р.) заявил, что он считает коалиционное министерство лучшей формой сотрудничества всех социальных сил, «но в данный момент оно было бы обречено на тяжелые испытания. С меньшими затруднениями мы встретимся при организации однородного социалистического министерства».

Астров (к.-д.), Грановский (меньшевик), Брюхатов (н. с.) считают «глубокой ошибкой Временного правительства то, что оно скрылось с горизонта и ничем активно не проявляет своей силы». Они предлагают обратиться к Временному правительству с просьбой «о восстановлении его законной власти».

В принятой резолюции дума протестует против деятельности СНК, ареста Временного правительства, ведения сепаратных переговоров о мире и т. д. Население призывается к противодействию большевистскому правительству и сплочению вокруг Учредительного собрания, а также к требованию освободить арестованных членов Временного правительства. Эту резолюцию дума отправила великобританскому послу Бьюкенену как почетному гражданину Москвы с просьбой ознакомить с ней дипломатических представителей союзных и нейтральных стран.

Московская городская дума вынесла «приговор», считающий забастовку городских служащих и отказ их от подчинения комиссарам Совета «выполнением своего служебного долга». Всем бастующим служащим и их семьям постановлено выплачивать жалованье, оказывать материальную помощь и гарантировать обратный прием на службу. Служащие, продолжающие свою работу, будут уволены городской думой.

Совет районных дум Москвы вынес следующие решения: созвать собрания родителей по вопросу о забастовке учителей начальных школ, обратиться в СНК с предложением конфисковать монастырские земли, предоставить районным думам право конфискации квартир.

На собрании местных комитетов служащих и рабочих предприятий московского городского самоуправления выяснилось, что при передаче дел городской думы в кассе не оказалось ни копейки денег, долгов же — на 6 000 000 рублей. Положение городского хозяйства — тяжелое. В принятой резолюции собрание призывает служащих оказать содействие новой власти в восстановлении хозяйства.

Московская городская дума после обстрела

На заседании Московского совета профсоюзов Ногин назначен комиссаром труда Московской промышленной области. По докладу Смидовича постановлено в Учредительном собрании настаивать на создании Республики Советов; затем был принят ряд решений о реорганизации Совета профсоюзов.

Комвойск Московского военного округа Муралов издал приказ о проведении в войсках революционного порядка и товарищеской дисциплины.

Распущенный исполнительным комитетом советов Эстонский (Ревель) временный земельный совет собрался снова и вынес резолюцию о неподчинении власти советов. После этого рабочие разогнали его своими силами.

Иваново-кинешемский областной профсоюз текстильщиков поручил своим организациям ввести контроль над вывозом фабрикантами мануфактуры.

ВРК Воронежа постановил реквизировать хлеб в помещичьих имениях и экономиях, а также излишки у крестьян.

После отъезда из Калуги комиссии МВРК утром руководители Калужской большевистской организации большинством голосов решили «Социалистический комитет» не создавать, а образовать ВРК без участия в нем меньшевиков и правых с.-р. ВРК избрать на пленуме Совета р., с. и кр. депутатов, созвав его вечером.

Предложение большевиков встретило поддержку в солдатской и крестьянской секциях Совета, рабочая секция (кроме большевиков) демонстративно ушла с заседания, протестуя против достигнутого накануне соглашения. Избран ВРК, обязавшийся работать на платформе II съезда Советов.

На перевыборах Иркутского совета большинство получили большевики.

Состоялось первое заседание объединенного исполкома Киевских советов р и с. депутатов. Партийный состав исполкома: большевики — 23, правые с.-р. —24, украинские с.-д. — 4, меньшевики и Бунд — 29. Фракция большевиков потребовала провести в жизнь решение пленума Совета от 4 ноября — немедленно взять власть в Киеве в руки Совета, в противном случае немедленно созвать пленум советов. Голосование дало: 20 — за, 36 — против. Вследствие этого большевики заявили, что в президиум исполнительного комитета они не войдут и в выборах президиума участия не примут.

Вследствие ряда протестов по поводу продолжающегося захвата земель украинский Генеральный секретариат снова опубликовал ряд разъяснений и инструкций о недопустимости самочинного захвата земли.

Крестьяне за работой

Рада отменила свое решение о печатании собственных денег, так как подвоз дензнаков из Петрограда возобновился.

Кавказский краевой комитет общественной безопасности постановил организовать Закавказский комиссариат, который должен собой заменить Особый закавказский комитет — полномочный орган Временного правительства. В комиссариат вошли: с.-д.-меньшевики (в том числе Гегечкори и Чхенкели), с.-р. (Донской и др.), «Дашнакцутюн», социалисты-федералисты и представители мусульман. Председателем избран Гегечкори.

Открылась X Петроградская конференция партии с.-р. (правых), на которой с докладом о текущем моменте выступил Чернов. Причину успеха большевистского переворота он видит, помимо прочего, в том, что, войдя в правительство, с.-р.

«вместо того, чтоб идти все время вперед, с некоторого времени, под влиянием правых и внезапно поправевших элементов нашей партии, стали топтаться на одном месте, повторять и повторять во все более ухудшенной и обесцвеченной форме опыты коалиции…»

Возлагая все надежды на Учредительное собрание, Чернов заявляет под шумные аплодисменты конференции:

«Если кто-либо посягнет на Учредительное собрание, он заставит нас вспомнить о старых методах борьбы с насильниками, с теми, кто навязывал народу свою волю…»