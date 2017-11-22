Калуга, 22 ноября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, в калужском Инновационном культурном центре губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном полувековому юбилею Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Калужский губернатор поздравил музей космонавтики с юбилеем

В числе приглашенных — ученые, конструкторы, ветераны, руководители предприятий комической отрасли, космонавты, представители Ассоциации музеев космонавтики России, руководители крупных архивов. В зале также присутствовали делегации Объединенного мемориального музея Ю.А.Гагарина (г. Гагарин, Смоленской обл.), Музея космонавтики им. С.П.Королёва (г. Житомир, Украина), Музея землеведения МГУ им. М.В.Ломоносова, музея МГТУ им. Баумана (г. Москва), обсерватории и планетария г. Зуль, Государственного Дарвиновского музея (г. Москва), Государственного политехнического музея (г. Москва).

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского в Калуге является первым в мире по космической тематики. Он был открыт 3 октября 1967 года. Основу экспозиции тогда составляли образцы ракетной техники, переданные ОКБ С.П.Королева и В.П. Глушко. Сегодня музей располагает наиболее полным в стране систематическим собранием предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Основной фонд ГМИК насчитывает 50 606единиц хранения. Экспозиции раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Исчерпывающе представлено научное наследие К.Э.Циолковского.

В приветственном слове директор музея Наталья Абакумова отметила: «В настоящее время мы переживаем судьбоносный исторический период по ответственности сравнимый с шестидесятыми годами прошлого столетия, когда строился музей, который мы сейчас называем «первая очередь». Сегодня он является знаменитым объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас здесь реализуется масштабный государственный инновационный проект, направленный на сохранение и развитие музея. Введение в строй нового объекта откроет редкие возможности модернизации всей нашей деятельности».

Поздравляя участников встречи, Анатолий Артамонов обратился к истории, к 13 июня 1961 года, когда, отдавая дань уважения великому ученому К.Э.Циолковскому, совершившему в Калуге научное открытие, позволившее его последователям преодолеть силу земного притяжения и покорить космическое пространство, в Калугу приехал первый космонавт Юрий Гагарин. В этот день он заложил первый камень в основание будущего музея. «За 50 лет он стал одной из важнейших достопримечательностей нашего города и области. Его порог переступили более 11 миллионов посетителей. Калуга унаследовала звание родины космонавтики», — акцентировал внимание губернатор.

Говоря о развитии музея и строительстве нового экспозиционно-выставочного комплекса, глава региона напомнил, что в 2007 году в здании музея прошло заседание президиума Государственного совета под руководством президента РФ Владимира Путина. На нем рассматривалась возможность использования результатов космической деятельности в народном хозяйстве страны. Задачей было формирование программы развития космической отрасли. Она была решена, и космическая отрасль стала финансироваться в больших объемах. Это дало возможность реализации многих проектов. «Космическая отрасль была, есть и будет оставаться мощным драйвером для развития науки и техники. Задачи освоения космического пространства будут требовать все новых научных достижений и технических свершений. Все это будет служить человечеству не только с практической стороны, но и в целях познания пространства вокруг нашей маленькой планеты», — сказал глава региона. В завершение выступления Анатолий Артамонов пожелал присутствующим на мероприятии успешной работы и новых достижений в деле, которому они себя посвятили.

Ряду сотрудников музея были вручены благодарственные письма губернатора. Церемонию награждения продолжили областные министры культуры и искусства, образования и науки. Павел Суслов и Александр Аникеев вручили ведомственные грамоты и благодарности.

В адрес коллектива музея прозвучали поздравления с орбиты от космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также от приехавших на юбилейное мероприятие лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Виктора Афанасьева, летчика-космонавта, Героя РФ Юрия Лончакова, лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Александра Александрова, летчика-космонавта, Героя РФ Александра Лазуткина.

Участие в подготовке юбилейного торжественного мероприятия приняли госкорпорация «Роскосмос», министерство культуры и туризма области, Инновационный культурный центр.