Калуга, 22 ноября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, калужский Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского отметил 50-летний юбилей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королёва и Юрия Гагарина, был открыт в 1967 году.

Фото пресс-службы городской думы Калуги «Сотрудники музея внесли огромный вклад в изучение научного наследия основоположника космонавтики К.Э.Циолковского и великого русского учёного А.Л.Чижевского»

Музей располагает наиболее полным в стране систематическим собранием музейных предметов по космонавтике, большинство которых уникально. В составе музейного фонда более 75 тысяч единиц хранения. В настоящее время завершается строительство второй очереди музея, что позволит в четыре раза увеличить экспозиционную площадь, после завершения строительства музей станет крупнейшим в Европе.

На торжественном собрании в адрес сотрудников музея прозвучало много тёплых слов от руководителей города и области. Поздравил коллектив музея с юбилейной датой и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Государственный музей истории космонавтики уже на протяжении полувека раскрывают историю воздухоплавания, авиации и ракетно-космической техники, — отметил Иванов, — сотрудники музея внесли огромный вклад в изучение научного наследия основоположника космонавтики К.Э.Циолковского и великого русского учёного А.Л.Чижевского, достигли значительных успехов в деле популяризации достижений отечественной науки, сохранения памяти о деятельности наших выдающихся учёных и конструкторов. Музей космонавтики является одним из символов нашего города, носящего звание «Колыбель космонавтики», уверен, что в будущем музей ждёт динамичное развитие и процветание. От имени депутатов Городской думы благодарю всех сотрудников музея за многолетний плодотворный труд! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и оптимизма! Новых творческих успехов и достижений!».