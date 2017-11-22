Пермь, 22 ноября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В Перми с фасада здания НИИ управляющих машин и систем на улице Ленина, 66 полностью демонтируют редкое по технике исполнения панно «Наука». Такое решение принято на совещание в мэрии, которое организовали после возникшего большого резонанса вокруг варварского демонтажа произведения искусства, являющегося одним из ярких символов города, сообщают СМИ.

Фото: сайт пермской деловой газеты «Бизнес класс» Панно «Наука»

«Принято решение аккуратно снять оставшиеся плитки панно, максимально сохранив их внешний вид. Далее будет проводиться консультация с реставраторами, которые исследуют состояние плиток панно и дадут экспертную оценку возможности ее реставрации», — сообщили в администрации Перми.

В соцсетях пользователи в своих комментариях выражают надежду, что панно удастся восстановить и монументальному шедевру найдут достойное новое место в столице Прикамья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми разгорелся скандал вокруг демонтажа редкого панно «Наука», которое представляет культурную ценность, однако не включено в реестр объектов культурного наследия. Подрядчик начал подготовительные работы для ремонта здания НИИ. Для этого начали демонтировать панно, при этом фрагменты грубо отбивали от стены инстументом, повредив нанесённую эмаль. Часть панно сняли, однако процесс пришлось приостановить из-за последовавшей бурной реакции горожан по поводу варварского отношения к произведению искусства.