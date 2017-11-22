Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что распад Сирийской Арабской Республики предотвращен. Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 22 ноября, в ходе встречи с президентами Ирана и Турции — Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом в Сочи.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Путин подчеркнул, что Сирии уже не грозит распад на части, и появился вполне реальный шанс окончить многолетнюю гражданскую войну, добив оставшиеся террористические банды.

«Действительно, по боевикам в Сирии нанесен решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», — сказал Путин на встрече с Эрдоганом и Рухани.

К настоящему моменту достигнуты значительные успехи на пути мирного урегулирования конфликта, констатировал российский лидер. Режим прекращения огня между правительственными силами и боевиками оппозиции в целом соблюдается, считает Путин.

Кроме того, четыре зоны деэскалации функционируют в заданном режиме, а беженцы постепенно возвращаются в свои дома.

Теперь настало время подумать о будущем восстановлении Сирии, сказал российский президент и предложил Эрдогану и Рухани сделать это совместными усилиями, коль скоро ранее предпринятые совместные шаги привели к столь впечатляющим результатам.

«Достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — подчеркнул Путин.