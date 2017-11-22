Калининград, 22 ноября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В Калининградской области запасов угля для населения — на сорок дней. Такую цифру назвал сегодня, 22 ноября, региональный вице-премьер Максим Федосеев, комментируя дефицит топлива на внутреннем рынке.

Gov39.ru Уголь в Калининграде

«К сожалению, ситуация с обеспечением углём вышла форс-мажорная, причем не только у нас, но и во многих регионах Российской Федерации, — сказал чиновник. — Значительно увеличился экспортный поток угля, в первую очередь в Китай. Парк вагонов не справляется с этой проблемой. Кроме того, экспортные поставки поставщикам выгоднее. Всё это спровоцировало рост цены на этапе добычи ископаемого и его нехватку на внутреннем рынке».

В итоге от людей, прежде всего, в сельской местности начали поступать жалобы на то, что поставщики не продают уголь, чтобы обеспечить котельные, которые централизованно отапливают населенные пункты и социальные объекты.

За два месяца цена за тонну черного золота для населения выросла с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

«Вести-Калининград» цитируют начальника угольного склада г. Светлогорска Андрея Таранова:

«За 12 лет работы такого острого дефицита не припомню. В штатном режиме месячный оборот топлива на складе составляет 200−300 тонн. Сегодня уголь на складе есть, но всего 13 тонн».

По данным правительства Калининградской области, в настоящее время для обеспечения углем населения выделено два транша финансовой помощи муниципалитетам «в беспрецедентных объемах».

ИА REGNUM дополняет, что, несмотря на ремарку калининградского чиновника о дефиците угля «во многих регионах Российской Федерации», нехватка твердого топлива негативно сказывается именно в российском эксклаве на Балтике. Дело в том, что Калининградская область в энергетическом плане является наиболее уязвимой среди всех субъектов Российской Федерации, поскольку наземные поставки энергоресурсов (угля, газа, мазута) контролируются странами НАТО.

Эксперты единодушны — энергобезопасность региона, окруженного иностранными государствами, может обеспечить лишь атомная станция. Несколько лет назад строительство Балтийской АЭС было заморожено, однако неделю назад стало известно, что концерн «Росэнергоатом» согласовывает возможность продолжения строительства БАЭС в Калининградской области.