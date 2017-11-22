Степанакерт, 22 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. 23 ноября в США пройдет ежегодный телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» под девизом «Плодородный Арцах» (Карабах).

Эмблема телемарафона «Плодородный Арцах» (Карабах)

«Проблема воды часто вынуждает оставлять невозделанными тысячи гектаров плодородных земель. Мы рискуем, живем в ожидании, что год будет благоприятным, будут дожди, а если нет, то, конечно, возникает много проблем, и уже требуются большие ресурсы для их решения», — об этом в беседе с «Арцахпресс» сказал Арен Хачатрян, молодой фермер-земледелец.

По словам нашего собеседника, он занимается садоводством в небольшом объеме. Но если проблема оросительной воды будет решена на пожертвования в ходе телемарафона, то это создаст новые возможности для увеличения площадей садов и посевов.

Арам Вердян, землевладелец из Мартакертского района, отметил, что Нагорный Карабах, будучи аграрной страной, имеет серьезные проблемы с водой в долинах.

«Не секрет, что многие молодые люди не хотят заниматься сельским хозяйством, потому что существуют подобные проблемы. Земля у нас есть, проблемы с сельскохозяйственной техникой в основном решены, с реализацией урожая тоже нет проблем, но нехватка воды многих лишает возможности и желания развивать сферу, которая способна не только удовлетворить местный спрос, но и экспортировать урожай, стать источником дополнительных доходов».

Вердян добавил, что у него большие ожидания от телемарафона и убежден, что с решением вопроса ирригации уровень жизни населения Карабах изменится в лучшую сторону.

Большая часть собранных в ходе телемарафона средств будет направлена на сооружение и модернизацию системы орошения Нагорного Карабаха, а основные работы будут проводиться в Мартунинском, Аскеранском и Гадрутском районах.

В интервью «Арцахпресс» начальник инспекции по эксплуатации и сохранению водных систем министерства сельского хозяйства НКР Армен Нерсисян отметил, что выбор вышеуказанных районов обусловлен отсутствием самотека и других методов орошения.

«Земледельцы в этих районах будут заниматься в основном выращиванием овощных культур и садоводством. А те землепользователи, которые хотят использовать систему капельного орошения, получат поддержку со стороны государства», — отметил Нерсисян, добавив при этом, что основная тема телемарафона нынешнего года вызвала большое вдохновение в Карабахе, поскольку здесь у многих уже наблюдается значительный интерес к земледелию.

Следует отметить, что первое крупное пожертвование уже было сделано накануне телемарафона. В частности, 12 ноября во время торжественного ужина, организованного канадским филиалом Всеармянского фонда «Айастан», было пожертвовано 530 000 долларов США.