В Калининграде спецслужбы на учениях впервые взорвали рейсовый автобус
Калининград, 22 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Калининграде спецслужбы впервые взорвали пассажирский автобус, отрабатывая действия при чрезвычайной ситуации во время предстоящего чемпионата мира по футболу.
Легенда учений предполагала минирование автобуса. Спецслужбы впервые заложили реальную взрывчатку (400 граммов тротила).
На глазах журналистов, автобус с рекламой мобильной связи 4G К слову взлетел на воздух. После подрыва транспорта спасатели МЧС стали срезать искореженные двери, а медики эвакуировать условных раненых.
Тем временем представители Росгвардии, ФСБ и МВД обследовали автобус и нашли несколько частей взрывного устройства, которое предполагаемые террористы привели в действие.
«Данные выезды проводятся в рамках тактико-специальных учений, направленных на совместную отработку действий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе», — сообщили в Росгвардии.
Напомним, Калининград принимает 4 матча ЧМ-2018.