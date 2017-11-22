Калининград, 22 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Калининграде спецслужбы впервые взорвали пассажирский автобус, отрабатывая действия при чрезвычайной ситуации во время предстоящего чемпионата мира по футболу.

Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru Последствие учения спецслужб в Калининграде

Легенда учений предполагала минирование автобуса. Спецслужбы впервые заложили реальную взрывчатку (400 граммов тротила).

На глазах журналистов, автобус с рекламой мобильной связи 4G К слову взлетел на воздух. После подрыва транспорта спасатели МЧС стали срезать искореженные двери, а медики эвакуировать условных раненых.

Тем временем представители Росгвардии, ФСБ и МВД обследовали автобус и нашли несколько частей взрывного устройства, которое предполагаемые террористы привели в действие.

«Данные выезды проводятся в рамках тактико-специальных учений, направленных на совместную отработку действий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе», — сообщили в Росгвардии.

Напомним, Калининград принимает 4 матча ЧМ-2018.