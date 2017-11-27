Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 14 ноября в три часа утра между Крыленко и комиссаром при Ставке Станкевичем (с.-р.) велись переговоры по прямому проводу. Крыленко приказал немедленно отдать приказ о приостановлении перестрелки и братания. В ответ Станкевич заявил, что из 15 армий только три (да и то с оговорками) признают власть СНК и его распоряжения, поэтому Ставка не может выполнять приказы Крыленко о перемирии, «толкающие Россию к гибели»:

Серия открыток «Карикатуры и гримасы революции»

«За неисполнение ваших распоряжений ответственность беру на себя, так как не сочту себя вправе даже передать их Духонину. Делаю это потому, что знаю, что если бы Духонин и захотел исполнить ваше распоряжение, то три фронта — Румынский, Юго-Западный и Кавказский — не исполнили бы этого приказания».

В 8 часов утра парламентеры главковерха Крыленко выехали из немецкого штаба и в 14 часов парламентеры прибыли в Двинск. В 16:15 Крыленко в приказе по армии и флоту № 3 известил о возвращении парламентеров и о согласии немцев начать переговоры о перемирии. Приказывая поэтому прекратить перестрелку и братание на фронтах, Крыленко предупреждает, что все нарушающие этот приказ будут предаваться революционному суду полковых комитетов вне обычных формальностей.

За подписями Ленина и Троцкого послано обращение СНК к правительствам и народам союзных с Россией стран с приглашением также вступить в мирные переговоры и этим избавиться от зимней кампании. По поводу непризнания советского правительства СНК заявляет:

«Правительство победоносной революции не нуждается в признании профессионалов капиталистической дипломатии… Русская армия и русский народ не могут и не хотят дольше ждать. 19 ноября мы приступаем к мирным переговорам. Если союзные народы не пришлют своих представителей, мы будем вести с немцами переговоры одни…»

Совнарком призывает рабочих, крестьян и солдат всех стран оказать давление на свои правительства с целью заставить их принять все меры к немедленному заключению «честного мира, обеспечивающего каждому народу свободу экономического и культурного развития».

Начальник французской военной миссии генерал Лаверн, по уполномочию председателя совета министров Франции, и представитель армии Соединенных Штатов при штабе Верховного главнокомандующего полковник Керт (от посла США) обратились с протестом к генералу Духонину по поводу открытия Россией сепаратных переговоров с Германией. Заявляя о непризнании СНК, генерал Лаверн надеется на «патриотизм русского верховного командования» и просит его «держать в дальнейшем русскую армию лицом к общему врагу». Полковник Керт, считая войну 1914 —1917 гг. «войной демократии против автократии», также энергично протестует против сепаратных переговоров.

Париж. Британская открытка. 1917

В дополнение к письму от 12 ноября командующий американской военной миссией в России генерал Джонсон заявляет, что «американцы не желают вмешиваться ничем иным, кроме помощи, в разрешение каких бы то ни было русских проблем». Американские представители «теперь осведомлены, что никакая влиятельная часть русского населения не желает немедленно сепаратного мира или перемирия», и потому «нет каких-либо причин, из-за которых отношение союзников к России не покоилось бы на самом дружественном отношении».

По поводу обращения Лаверна и Керта к Духонину Троцкий опубликовал (18 ноября) официальный протест против обращения союзных представителей к лицу, смещенному СНК с должности. Троцкий обращает внимание на разноречивость заявлений американских представителей Джонсона.

«Никто не требует от нынешних союзных дипломатов признания советской власти… Но в то же время советская власть не может допустить… попыток разжигать гражданскую войну».

СНК утвердил Мурадова командующим войсками Московского военного округа. Пятаков назначен помощником комиссара Госбанка.

В Валке открылся Чрезвычайный съезд 12-й армии. Съезд на стороне советов.

На заседании ВЦИК с докладом о проекте декрета по рабочему контролю выступил Милютин. Контроль вводится «в интересах планомерного регулирования народного хозяйства во всех… предприятиях, имеющих наемных рабочих».

Выступая против принятия декрета, представитель Всероссийского Центрального совета профсоюзов (ВЦСПС) Лозовский заявляет:

«Формулировка пп. 1 и 8 декрета может породить в головах рабочих мысль о том, что рабочий контроль есть начало социализма, а между тем каждый понимает, что контроль над производством и социализация орудий производства и обмена далеко не одно и то же… Само собой разумеется, что профсоюзы войдут в органы рабочего контроля, чтоб поставить там дело так, как это соответствует интересам рабочего класса».

Декрет принимается большинством 24 при 10 воздержавшихся.

СНК предложил комиссии ВЦИКа принять меры к тому, чтобы лица, задержанные в связи с переворотом 25 октября и содержащиеся под стражей, были допущены к выборам в Учредительное собрание.

В Петрограде закончились выборы в Учредительное собрание. Участвовало в голосовании более 80% населения. Результаты голосования следующие: большевики — 415 587 гол., к.-д. — 245 628 гол., с.-р. —149 644 гол., м-ки-интерн. — 10 531 гол. и т. д. Таким образом, избранными оказались: шесть большевиков (Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Коллонтай, Сталин), четыре к.-д. (Милюков, Винавер, Родичев, Кутлер), два с.-р. (Чернов, Камков); остальные 16 списков — ни одного кандидата в Учредительное собрание не провели.

Выборы в Учредительное собрание

На заседании Петроградского ВРК Бонч-Бруевичу предложено принять срочные меры к вывозу вина из Зимнего дворца; в противном случае — уничтожить вино в ночь на 15 ноября. Решено принять срочные меры к обмундированию красногвардейцев и арестовать стачечный комитет министерства иностранных дел.

ВРК предписал произвести обыск в квартире Родзянко и, в случае необходимости, арестовать его и доставить в Смольный.

На заседании Съезда советов крестьянских депутатов выступил Ленин, изложивший взгляды партии большевиков на аграрный вопрос:

«Осуществление полностью всех мероприятий, составляющих закон о земле, возможно только при успехе начавшейся 25 октября рабочей социалистической революции, ибо только социалистическая революция в состоянии обеспечить безвозмездный переход земли к трудовому крестьянству… Необходимым условием победы социалистической революции является полный союз трудового, эксплуатируемого и трудящегося крестьянства с рабочим классом — пролетариатом — во всех передовых странах».

Далее продолжились прения о декрете о земле; все выступавшие полностью одобряли декрет. Затем был заслушан и одобрен доклад Натансона о слиянии ЦИК советов крестьянских депутатов с ЦИК советов р. и с. депутатов. После приветствий от Красной гвардии и Рейнштейна от социалистической партии Америки с приветствием от ВЦИК советов выступил Свердлов, встреченный шумными аплодисментами, пригласивший делегатов в Смольный. Его речь прерывалась возгласами: «да здравствует конец гражданской войны!», «да здравствует единство демократии!». Затем весь съезд, во главе со Спиридоновой, с знаменами направился в Смольный, у входа в который был торжественно встречен Красной гвардией.

В президиум Крестьянского съезда поступила записка-предложение удалить из президиума евреев. В связи с этим, по предложению Спиридоновой, принимается резолюция протеста против травли правосоциалистической печатью, в частности «Делом народа» (орган ЦК ЦСР), крестьянского съезда и отдельных участников съезда — евреев. В «Деле народа» от 14 ноября в статье «Борьба за крестьянство», направленной против крестьянского съезда, написано: «Гг. Радомысльские и Гольдендахи оказались тоже таким-то чудом делегатами крестьян». Радомысльский — Зиновьев, Гольдендах — Рязанов.

Состоялось второе заседание исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов (старого созыва) и делегатов, ушедших с крестьянского съезда. После доклада Чернова было принято обращение «Ко всему крестьянству» по вопросу об организации власти и извещение о ходе работ крестьянского съезда:

«Члены исполнительного комитета старались работать совместно с Чрезвычайным крестьянским съездом, но постановление последнего о лишении прав решающего голоса членов исполнительного комитета сделало это невозможным».

Созыв Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов назначается на 25 ноября. Чернов просит не настаивать на его кандидатуре в качестве премьера или министра вообще и не настаивать также на исключении большевиков из правительства, соглашаясь, однако, с тем, что большевики должны быть в правительстве в меньшинстве. В результате прений принимается резолюция о власти (большинством 98 против 2 при 7 воздержавшихся) по докладу Чернова, с добавлением требования о роспуске ВРК, прекращении террора, восстановлении свобод и т. д. Для защиты Учредительного собрания предлагается вызвать добровольцев из действующей армии, а Петроградский гарнизон вывести.

Почетным председателем совещания большинством против трех при трех воздержавшихся избирается Чернов.

Виктор Чернов, лидер и идеолог эсеров

Комитет спасения на заседании с участием Церетели и Скобелева наметил ряд практических мероприятий к расширению политической забастовки служащих государственных учреждений и к введению ее в рамки большей целесообразности.

На заседание Казачьего комитета в Петрограде был приглашен Троцкий для изложения точки зрения СНК по вопросу о заключении мира. После его доклада комитет принял резолюцию о поддержке СНК и командировал своих представителей в ВРК.

Приказом Подвойского расформированы все юнкерские военные училища и школы прапорщиков; личный состав их откомандировывается в запасные полки; производство в офицеры прекращается.

На пленарном заседании Московских Советов р. и с. депутатов подавляющим большинством голосов принято предложение большевиков о слиянии Советов. Далее пленум единогласно, при 38 воздержавшихся меньшевиках, председателем объединенного Совета избрал Покровского (б-к). В президиум Совета меньшевики отказались дать своих представителей, считая, что президиум как орган власти должен быть составлен из представителей партий от большевиков до народных социалистов включительно. В исполнительный комитет избраны 100 большевиков, 9 левых с.-р., 12 меньшевиков, 3 объединенца-интернационалиста.

На собрании почтово-телеграфных служащих Москвы (600 чел.) по докладу Подбельского принята резолюция о поддержке СНК. Выбран особый комитет содействия новой власти.

11−14 ноября происходил съезд социал-демократической партии Финляндии. Съезд предоставил право с.-д. фракции сейма и сената решить вопрос о взятии власти в свои руки или войти в коалиционное министерство на условиях составления там большинства. Принято решение о том, что Красная гвардия должна быть подчинена с.-д. партии. С приветствием от СНК на съезде выступил Сталин. Сталин призывает к решительным действиям, обещая братскую помощь русских пролетариев. Политика СНК в Финляндии основана, по словам Сталина, на следующих принципах:

«Полная свобода устроения своей жизни — за финляндским народом. Добровольный и честный союз финляндского и русского народов. Никакой опеки, никакого надзора сверху над финляндским народом…»

Советы р. и с. депутатов Твери объединились. Создан губревком.

В Калуге на совещании большевиков совместно с прибывшей из Москвы комиссией МВРК и Викжеля была констатирована недостаточность сил для взятия власти в руки большевиков и решено идти на компромисс. На совместном заседании комиссии с «Губернским органом» и представителями Совета было решено распустить «Губернский орган» и создать Революционно-социалистический комитет в составе представителей всех социалистических партий. Все арестованные большевики освобождены.

Собрание тамбовского гарнизона обсуждало предложение большевиков о роспуске местного Комитета спасения. Резолюция большевиков получила 75 гол., противоположная — 77 гол. Принята резолюция о перевыборах командного состава.

От Самары в Учредительное собрание избраны 12 с.-р., 3 большевика (Троцкий, Урицкий, Куйбышев), 2 по списку мусульман.

На первом заседании нового состава городской думы Екатеринбурга председателем думы избран Войков (б-к), городским головой — Чуцкаев (б-к).

Петр Войков

В Харькове выборы в Учредительное собрание дали результаты: большевики — 30 000 голосов, блок левых с.-р. и украинских с.-р. — 15 000, меньшевики-оборонцы — 4000, меньшевики-интернационалисты — 5000, кадеты — 20 000, правые с.-р. — незначительное число голосов. По губернии на первом месте — блок левых с.-р. и украинских с.-р., на втором — большевики. Всего в Учредительное собрание было избрано 12 по списку левых с.-р. и украинских с.-р. (стоящих на советской платформе) и 2 от большевиков.

Пленум Николаевского совета р. и с. депутатов, констатируя однородность своей позиции с позицией Украинской рады, большинством 85 против 60 (голосовавших за резолюцию большевиков) постановил войти с Радой «в деловую связь по всем экономическим вопросам» и признал ее краевым правительством.

В Ростове-на-Дону Красная гвардия заняла вокзал и взяла в плен генерала Потоцкого. Помощь Красной гвардии оказали прибывшие отряды черноморских моряков. Бои продолжались до 19 ноября.

На сессии законодательной войсковой рады взамен войскового правительства избрано краевое правительство, представляющее главным образом интересы зажиточного казачества. Это было результатом соглашения съезда иногородних с Радой. В состав краевого правительства вошли три представителя иногородних.

Опубликовано постановление ЦК партии с.-р. (правых) о созыве 25 ноября в Петрограде IV съезда партии с.-р. с целью «выявления лица» и консолидации партии.

ЦК постановил исключить из партии членов «Центрального временного бюро левых с.-р.» за их действия по созыву съезда левых с.-р. и за тактику во время выборов в Учредительное собрание; также исключены члены организационного совета Петроградской группы с.-р.