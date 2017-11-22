Москва, 22 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Режиссер Владимир Бортко (КПРФ) выразил опасения, что принятие закона об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными и санкциями за распространение сцен насилия отразится на кинематографе, в частности, может быть запрещен к показу фильм «Собачье сердце», передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Цитата из к/ф «Собачье сердце». реж Владимир Бортко. 1988. СССР Из собаки в человека

«Прецедент был. Была вырезана из фильма гибель Берлиоза под трамваем (в фильме «Мастер и Маргарита»), а вы принимаете такие законы», — сказал Бортко в ходе дискуссии.

Автор инициативы развеял опасения парламентария.

«Как большой почитатель творчества Булгакова и в том числе киноинтепретаций этих замечательных книг могу сказать, что я не помню натуралистических подробностей ни в книгах, ни в фильмах. Поэтому в данном случае закон мешать развитию российских искусств и кинематографа не будет», — ответил автор законопроекта депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, предполагающий перевод статьи за жестокое обращение с животными в среднюю степень тяжести и предполагающий тюремный срок до пяти лет для живодеров.