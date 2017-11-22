Грозный, 22 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пребывает «в восторге» от того, что главный волшебник России — Дед Мороз поддержал его призыв к гражданам России отмечать Новый год на родине, а также поведал, что сам похож на Деда Мороза. Об этом Кадыров написал сегодня, 22 ноября, в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«С детства я мечтал побывать в гостях у Деда Мороза. Но жизнь складывалась так, что я не смог исполнить свое желание. Сейчас я вырос, и у меня тоже есть резиденция, а в Новый год я и сам беру на себя полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей», — пишет Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что обязательно навестит Деда Мороза, и вообще приглашает его в Чечню.

Напомним, в 2014 году Кадыров поведал о том, как он страстно верил в Деда Мороза.

«Я от души верил, что Дед Мороз существует, всегда ждал его как чуда и сильно расстроился, когда узнал, что Дед Мороз — это Абу из нашего села», — рассказал тогда Кадыров.

Он отметил, что это событие запомнилось ему на всю жизнь, и он до сих пор верит в доброго волшебника, несмотря ни на что.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров призвал граждан России отмечать Новый год в Чечне.