Бухарест, 22 ноября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Парламент Румынии утвердил решение о закупке американских систем ПВО Patriot. Как сообщил бухарестский телеканал Digi24, общая стоимость сделки составляет $3,9 млрд.

Courtesy of U.S. Army ЗРК Patriot

Предполагается закупить семь пусковых систем для ракет земля-воздух Patriot. Договор о закупке планируется подписать до конца ноября. До этого принятый парламентом закон о покупке должен подписать президент Клаус Йоханнис.

В палате депутатов парламента Румынии законопроект поддержали 279 депутатов, один проголосовал против и один воздержался.

16 ноября Румынию посетил с неофициальным визитом госсекретарь США Рекса Тиллерсона. По информации румынских СМИ, его визит был связан с тем, что Бухарест медлит с решением о покупке ракет.

Примечательно, что оборонять закупаемыми Румынией американскими комплексами планируется американские же военные объекты в стране.