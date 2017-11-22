Вильнюс, 22 ноября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Правление компании по распределению электричества и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) утвердило новые цены на электроэнергию на 2018 год, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в компании.

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С 1 января 2018 года планируется обновить ценообразование платежных планов для частных клиентов. Окончательная цена на электричество для клиента, заказавшего «стандартный» план, с 1 января 2018 года будет состоять из двух частей — постоянной и переменной.

Постоянная часть будет достигать 1 евро в месяц, а переменная будет зависеть от количества потребленной электроэнергии и будет меньше, чем была раньше.

В свою очередь министерство энергетики Литвы сегодня объявило, что не одобряет представленное ESO предложение ввести обязательную фиксированную постоянную часть цены на электроэнергию. Это затронуло бы всех потребителей, а особенно жителей, уязвимых к изменениям цен на электричество, которые чаще всего потребляют мало электроэнергии, поэтому пока это предложение не будет как следует рассмотрено, оно не будет одобрено.

«Эти предложения не были согласованы с министерством энергетики. По моему мнению, предложенное сейчас ценообразование с введением фиксированной платы социально неправильно, потому что определенную сумму придется платить вне зависимости от количества потребленной энергии и имеющейся мощности электроэнергии. Любое новое предложение по ценообразованию нужно тщательно рассмотреть и оценить, чтобы оно не оказывало негативное влияние на потребителей», — сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.