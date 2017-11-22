Новый Некоуз, Ярославская область, 22 ноября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Власти Ярославской области знали о проблемах с отоплением в поселке Мокеиха Некоузского района еще летом, но ничего не сделали. 22 ноября в поселке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с топливом для котельной. Как сообщало ранее ИА REGNUM, местные жители пожаловались активистам ОНФ о том, что поселок не готов к отопительному периоду. 1 августа закрылось некогда крупнейшее торфодобывающее российское предприятие «Мокеиха-Зыбинское».

Фото Игоря Ямщикова Котельная из поселка Мокеиха летом

"Особенность котельной — она может работать только на торфе. Переводить ее на мазут бессмысленно, так как это просто разорит местный бюджет, как это произошло в соседнем поселке Октябрь. Вслед за нами там были сотрудники департамента ЖКХ области, губернатор знал об этой проблеме и дал соответствующие поручения. Но, видимо, они не были исполнены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель ярославского отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что в Мокеиху доставлена модульная котельная, которая работает на дизельном топливе. Она уже введена в эксплуатацию, и отопление постепенно появляется в жилых домах. Но, по словам местных жителей, более или менее тепло только на центральной улице поселка.

«Модуль то привезли, но тепла от него нет. В наших квартирах по 13−15 градусов. Греемся обогревателями. Дети ходят в школу, детский сад. Там тоже обогревателями согреваются и тепловыми пушками», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница посёлка Татьяна Колотушкина.

Поскольку торфодобывающее предприятие прекратило работу, то поселок закупал по два КАМАЗа торфа в неделю в Костромской области. Но еще в начале июля костромичи предупредили, что из-за погодных условий не смогут больше осуществлять поставки.

«Глава района ввел режим ЧС. Руководящий состав администрации района работает в круглосуточном режиме. Проблема возникла из-за того, что нас подвели поставщики топлива. Сейчас мы заключили договоры с другими организациями из Костромы и Вологды. Сегодня вечером они обещают привести торф. У нас пока поселок отапливается за счет котельной, которая работает на солярке. Но она дает мало тепла. В детских садах, школах установили тепловые пушки и обогреватели», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по военно-мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Некоузского района Алексей Поляков.