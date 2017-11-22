Ереван, 22 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Через два дня — 24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства (ВП), во время которого намечено подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз.

В ответ на вопрос газеты «Жоховурд» глава делегации ЕС в Армении, посол Пётр Свитальский отметил, что нет никаких технических препятствий для подписания соглашения.

«Делегация ЕС подтвердила, что со стороны ЕС все готово для подписания соглашения, и нет технических препятствий», — сообщил он.

Газета отмечает, что опасение относительно неподписания соглашения возникло после обнародования текста документа, когда периодически звучали мнения, что подписание может быть отсрочено из-за технических проблем, в частности, несколько государств — членов ЕС не успели перевести документ о сотрудничестве.

«Но выясняется, что проблем нет», — заключает издание.

Читайте также: Правящая партия Армении призывает не переоценивать соглашение с ЕС

Политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян сегодня, 22 ноября, на пресс-конференции в Ереване заявил, что вероятность того, что Армения и ЕС подпишут рамочное соглашение близка к 100%.

«Вероятность того, что подписание будет именно 24-го ноября в Брюсселе чрезвычайно велика. Насколько мне известно, проблемы, существующие в обсуждении декларации, минимальны. Эти проблемы уже не политического свойства», — цитирует Искандаряна «Новости-Армения».

Он добавил, что политических проблем между крупными игроками, прямо или косвенно задействованных в этом процессе — Армении, ЕС и РФ, формально не являющейся частью этого процесса, нет.

По словам политолога, понятно, что интересы России учитываются Арменией в рамках данного процесса.

«Эти проблемы давно решены и для того, чтобы предполагать, что за два дня до подписания могут произойти такого рода изменения надо совсем не понимать, как работает дипломатия. Так не бывает», — сказал Искандарян.

Читайте также: ЕС будет воздействовать на страны Восточного партнёрства финансово

Немецкое издание DW также не сомневается, что Армения и Европейский Союз готовы подписать рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. Эксперты, как пишет издание, полагают, что на саммите «Восточного партнерства» в пятницу, 24 ноября, ничто не помешает второй попытке сближения Еревана и Брюсселя. Напомним, что в 2013 году президент Серж Саргсян неожиданно для многих отдал предпочтение членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), исключив возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Читайте также: Комментаторы гадают, что получат граждане Армении от соглашения с ЕС

Координатор Армянской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Борис Навасардян в интервью DW заявил, что на этот раз сценарий 2013 года невозможен, поскольку Армения подтвердила готовность подписать соглашение о расширенном партнерстве с ЕС, а также согласилась вместе с Еврокомиссией опубликовать полный его текст. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что Ереван от принятого решения не отступится.