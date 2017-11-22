Душанбе, 22 ноября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Ряд памятников отреставрирован в Таджикистане силами членов общественных организаций, сообщает сегодня, 22 ноября, ИА «Азия-Плюс».

Gumilev-center.tj Памятник советскому герою Петру Шаталову

В последние годы уход за советскими памятниками в Хатлонской области обеспечивала общественная организация «Группа Память-201», однако около двух месяцев назад к этой работе подключились местные власти, воины интернационалисты и общественная организация «Боевое братство».

За это время были восстановлены мемориалы в честь командиров Красной армии, сражавшихся за власть большевиков на территории современного Таджикистана — Николаю Томину и Петру Шаталову, а также памятники советским и российским пограничникам, которые защищали таджикско-афганскую границу до 2004 года.

По словам представителя «Группы Память-201» Саида Джабарова, местные власти и население всегда отзывчивы к инициативе восстановления памятников: буквально сегодня около памятника Петру Шаталову, установленного в советское время, провели субботник ученики средней школы №10 колхоза имени Сафарали Зарифова близ города Куляб.

«Этот памятник был восстановлен силами наших «афганцев» (бывшие воины-интернационалисты), а теперь порядок здесь поддерживает и глава местного сельсовета, всегда всё чисто и аккуратно, — рассказывает Джабаров, — А буквально месяц назад наши «афганцы» отреставрировали памятник Владимиру Ленину, который до сих пор стоит в центральном парке Куляба».

Кроме того, силами общественной организации «Боевое братство» за последние месяцы провели капитальный ремонт ряда мемориалов, в числе которых памятник погибшему в 1993 году на таджикско-афганской границе во время попытки прорыва боевиков в Таджикистан лейтенанту российских погранвойск Валерию Оловаренко, получившему звание Героя России посмертно, а также памятник погибшим на таджикско-афганской границе в авиакатастрофе МИ-8 в феврале 1994 года российским военнослужащим и обелиск, посвященный памяти российским офицерам, разбившихся в апреле 1999 года на вертолете МИ-8 в районе КПП «Нижний Пяндж» при выполнении задания.

«В нашей организации 20 членов, мы сбросились деньгами и решили облагородить памятники, — цитирует интернет-издание словам руководителя организации Сайдахмада Давлятова. — Все участники нашей организации — это боевые солдаты и офицеры, которые в разные годы принимали участие в военных действиях за пределами СССР — в Афганистане, во Вьетнаме, в Камбодже, есть те, кто защищал конституционный строй в нашей республике. И те, кто погиб в Таджикистане, защищая нашу Родину, кто хотел ей добра для нас тоже боевые товарищи, поэтому мы обязаны сохранить память о них».

Сообщается, что в минувшие выходные «Группа Память-201» провела на душанбинском кладбище очередной субботник совместно с представителями посольства России, Россотрудничества, военнослужащими 201-й РВБ, участниками таджикского клуба байкеров «Ирбис», ОО «Боевое братство», таджикскими общественными и ветеранскими организациями.

«Работы по восстановлению могил участников ВОВ на душанбинском кладбище мы ведем уже много лет. Сначала нас было несколько человек, мы искали могилы героев, очищали эти участки от растительности, восстанавливали надгробные памятники. Теперь нас уже несколько десятков человек, над могилами героев берут шефство различные структуры, постоянно ухаживают за ними», — говорит руководитель «Группы Память-201», таджикский историк Гафур Шерматов.

Отметим, что наряду с повсеместным отказом от советских топонимов в Таджикистане отмечается довольно бережное отношение к мемориалам советской эпохи, которые достаточно многочисленны и, как правило, находятся в хорошем состоянии. Под влиянием исходящей от высшего руководства страны кампании по обращению к «корням» и борьбой со всем «чуждым» и не являющимся «исконно таджикским», демонтированные в центральных парках и на площадях советские памятники зачастую устанавливаются в каком-либо другом месте.