Калуга, 22 ноября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Калуге в жилой квартире на Привокзальной улице зафиксировали повторное ЧП — от отравления угарным газом погиб 22-летний житель. В мае 2017 года в этой же квартире и при аналогичных обстоятельствах погиб 36-летний родственник молодого человека. По версии следствия, проблема кроется в неправильно установленном оборудовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября сообщила старший следователь следственного отдела СУ СКР по Калужской области Светлана Фомина.

Газовая плита

По предварительным данным, на кухне вместе с водонагревательной газовой колонкой установлена вытяжка над газовой плитой, которая при одновременном включении с колонкой затягивает продукты горения в квартиру, препятствуя их отводу в дымоход.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сразу шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в марте 2017 года в Калужском регионе.

В 2016 году в Калуге произошло 88 случаев отравления угарным газом, три из которых закончились летальным исходом.