Грозный, 22 ноября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров приглашен в гости к Деду Морозу. Чеченский лидер пообещал навестить в ближайшее время сказочного деда и в свою очередь пригласил его в гости в Чечню.

Yogi555 Дед Мороз ждет гостей

«Я в восторге, меня поддержал главный волшебник России — Дед Мороз, призвав россиян отдыхать в Новый год на родине. Также Дед Мороз пригласил меня в свою резиденцию», — написал Кадыров в своем канале Telegram.

Отметив, что с детства мечтает побывать в гостях у Деда Мороза, глава Чечни, с сожалением констатировал, что ранее обстоятельства не позволяли ему осуществить свою мечту. В Новый год, как написал в сосцети Кадыров, он обычно сам берет на себя функции Деда Мороза и поздравляет всех с праздником. Теперь, по словам руководителя Республики Чечня, осуществилась его мечта — его пригласили навестить сказочного деда в резиденции Деда Мороза.

Напомним, на днях глава Чечни призвал всех жителей России отметить Новый год на родине. Отметив, что европейские страны стали в последнее время небезопасны, Кадыров в качестве возможных мест отдыха в новогодние каникулы назвал российские курорты, в том числе и расположенные в Чечне.

По мнению главы Чечни, именно Россия является той страной, где правоохранители и силовики «днем и ночью работают, чтобы защитить своих граждан». Поэтому, как отметил Кадыров, Новый год следует встретить в России: на Северном Кавказе, Байкале, в Карелии и на Алтае, в Сочи и, конечно, в Чечне.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад глава Чечни принял активное участие в дискуссии о том, можно ли мусульманам праздновать Новый год. Он развеял сомнения в том, что празднование этого светского праздника противоречит исламу, и призвал отметить Новый год весело и счастливо.

По словам Кадырова, информация о том, что Новый год является религиозным праздником и его празднование противоречит исламу, далека от истины. Главное при встрече Нового года, как считает чеченский лидер, — не праздновать его с употреблением спиртного или с совершением иных грехов.

«Мы отмечаем наступление календарного года, подводим итоги, строим планы на будущее. Это не имеет никакого отношения к религии», — заявил Кадыров.

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