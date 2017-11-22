Дирборн, США, 22 ноября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Компания Ford показала в США второй гибридный автомобиль, предназначенный для полиции, машина построена на базе седана Fusion Energi, об этом 21 ноября сообщил журнал Automobile.

Символика автомобилей FORD

Одной из особенностей электрифицированного автомобиля является то, что он предоставляет возможность заряжать его аккумуляторы от розетки бытовой электросети.

Силовая установка полицейского авто состоит из бензинового двигателя и электромотора, заявленный запас хода машины — 800 км.

Исключительно на батарее автомобиль может проехать около 34 км, при этом он сможет развивать скорость до 136 км/ч. Аккумулятор можно будет зарядить от розетки с напряжением 240 В примерно за 2,5 часа.

«Это первый полицейский автомобиль Ford, который может на протяжении всей смены обойтись без использования бензина», — заявил руководитель отдела маркетинга компании Стивен Тайлер.

Напомним, в апреле 2017 года компания Ford представила автомобиль для полиции, также построенный на базе модели Fusion Energi, вместе с ним она презентовала полицейские версии автомобилей Expedition и F-150.