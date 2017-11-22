Москва, 22 ноября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. На сырьевом рынке царит позитив. Баррель североморского сорта Brent дорожает на 0,9% и торгуется по $63,12, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Ключевое сопротивление на уровне $63 было взято еще рано утром, и пока у инвесторов хватает сил для продолжения покупок. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке дают $57,82 (+1,7%).

«Статистика от API, вышедшая вечером 21 ноября, оказалась неоднозначной. Данные продемонстрировали падение запасов на 6,36 млн баррелей, и все бы ничего, но примерно на такую же величину показатель вырос на прошлой неделе», — отметила эксперт.

Получается, что в статистике видна чистой воды коррекция к предыдущим данным, и позитив, с ними связанный, фактически необоснован.

«22 ноября вечером выйдут официальные данные на этот счет от минэнерго США — средние биржевые ожидания, по Bloomberg, предполагают сокращение запасов на 2−2,2 млн баррелей. Если отчет совпадет с прогнозами, рынок не покажет особенных реакций, так как все уже учтено в ценах», — пояснила Бодрова.

Фокус биржевого внимания все больше смещается к заседанию ОПЕК 30 ноября в Вене. До встречи остается чуть более недели, и рыночные оптимисты ставят на продление соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года.

«В качестве активной российской позиции в кулуарах рынка цитируются слова Владимира Путина о том, что договоренности хорошо бы продлить на весь следующий год. На этом баррель и дорожает», — считает эксперт.

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