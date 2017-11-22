Киев, 22 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Финансовой помощи от Евросоюза в размере $600 млн может лишиться Украина, заявил глава комитета Верховной рады по предупреждению коррупции Егор Соболев, сообщает 22 ноября УНН.

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По его словам, Украина полностью провалила систему электронного декларирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), что может стать причиной для отказа ЕС от финансирования Украины.

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Соболев отметил, что электронные декларации де-факто не работают, поскольку результатом декларирования должны были стать официальные расследования в отношении политиков высшего уровня, чего не произошло. Депутат подчеркнул, что за отсутствие эффективности деклараций отвечает антикоррупционный комитет и НАПК.

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Напомним, закон об электронном декларировании был принят на Украине в 2016 году. При этом законопроект дважды пересматривался депутатами Верховной рады, поскольку не устраивал Евросоюз.

При этом, по данным заполненных деклараций, некоторые украинские чиновники владеют имуществом, например, в Крыму, хотя официально должны были избавиться от него до 31 октября 2016 года.