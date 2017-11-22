Москва, 22 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Российский рубль в середине недели (22 ноября) активно дорожает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

oldtext.whotrades.com Доллар

Сегодня в первой половине дня Минфин РФ в очередной раз проводил аукцион по размещению ОФЗ. Предыдущие два оказались неудачными, но в этот раз спрос на российский долг нашелся.

«Выпуск 26 207 объемом в 14,4 млрд рублей был реализован полностью, спрос составил 43 млрд рублей. Выводы делать рано: локальней интерес к российским фондам может улетучиться так же быстро, как сейчас возник», — пояснила Бодрова.

Во второй половине дня доллар США постарается вернуться выше 59 рублей с тем, чтобы позже пройти в область 59,50. У американской валюты есть на это шансы.

«Если же возвращения доллара к 59 рублям не произойдет, до конца недели гринбек останется в слабой позиции», — считает эксперт.

Добавим, 22 ноября доллар США торгуется по 58,82 руб. (-0,6%). Евро стоит 69,09 руб. (-0,5%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 23 ноября составляют 59,00 руб. за американскую валюту и 69,40 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 46 и 41 копейку соответственно.

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