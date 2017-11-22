Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину вручат высшую награду городского Законодательного собрания за то, что при нем достроили стадион на Крестовском острове, необходимый к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил 22 ноября спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Игорь Албин

Игорь Албин курировал самую скандальную стройку России на финальном этапе работ. Одно время он оборудовал на стадионе свой рабочий кабинет, на время оставив Смольный. Напомним, стадион официально был сдан в эксплуатацию в самом конце 2016 года, однако работы по приспособлению арены к использованию продолжаются до сих пор.

Спикер Вячеслав Макаров не увидел проблемы в том, что на инфраструктуру у стадиона — перенос медиагородка — снова выделяют деньги из бюджета, на этот раз 250 млн рублей на 2018 год. Макаров сослался на требования FIFA.

Читайте также: Инфраструктура стадиона «Санкт-Петербург» получит еще 250 млн рублей

«Мы просто обязаны это сделать. По-другому поступать в этой ситуации нельзя. Если будут еще какие-то замечания, они обязательно будут финансироваться и выполняться», — предположил спикер новые траты.

При этом он заявил, что неоднократно общался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по поводу дальнейшего содержания стадиона.

«Я хотел бы обратиться еще раз к Алексею Борисовичу Миллеру, патриоту города, человеку, который любит наш город. Я уже к нему обращался. Мы убеждены в том, что «Зенит», наша команда замечательная, будет владельцем этого стадиона и, безусловно, за счет средств стадиона будет совершенствоваться наше зеленое поле, содержаться замечательный стадион, который будет называться, я уверен, «Зенит-Арена», — сказал Макаров.

Он сообщил, что сегодня, 22 ноября, к нему обратились все депутаты городского парламента и попросили представить вице-губернатора Игоря Албина к высшей награде Законодательного Собрания — «За особый вклад в развитие Петербурга».

«Письменно обратились, подчеркиваю, 49 депутатов. Поэтому я буду, безусловно, представлять вице-губернатора Албина за тот, не скрою громкого слова, трудовой подвиг, который он вместе с трудовым коллективом совершил по вводу в строй стадиона на Крестовском острове», — заявил главный единоросс города на Неве.

Читайте также: Албин больше не может говорить о бакланах

Напомним, за 10 лет, в течение которых строился стадион на Крестовском острове, его стоимость возросла с 6 млрд до более чем 43 млрд рублей. Новый стадион оказывался в центре громких скандалов, связанных с вибрацией выкатного поля, пришедшим в негодность газоном и текущей раздвижной крышей.

Читайте также: Никогда такого не было, и вот опять: «Зенит-арена» уже нуждается в ремонте

Летом 2017 года на стадионе состоялось несколько матчей Кубка Конфедераций. В настоящее время на стадионе проводит свои домашние матчи ФК «Зенит». Летом 2018 года стадион примет матчи Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов.

Добавим, что предыдущий куратор строительства стадиона, бывший вице-губернатор Марат Оганесян находится в СИЗО по обвинению в многомиллионном мошенничестве на стадионе.

Читайте также: Экс-вице-губернатор Петербурга признался в мошенничестве на «Зенит-Арене»