Волгоград, 22 ноября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Совсем немного времени осталось до завершения строительства дополнительной артерии Волгограда, которая даст возможность разгрузить центр города от транспортных потоков, даст возможность быстро и безопасно передвигаться. Как заверили ИА REGNUM в администрации Волгоградской области 22 ноября, реализация сложного и масштабного инфраструктурного проекта — рокадной дороги — ведётся чётко по графику.

Volgograd.ru Рокадная дорога

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Дороги, дороги: что сделано в Волгограде за три года

На сегодняшнем выездном совещании губернатор региона Андрей Бочаров подчеркнул, что работы по строительству дороги, которая проходит от улицы Калинина в Ворошиловском районе до улицы Химической в Центральном, вышли на финишную прямую и будут завершены до конца 2017 года. Осталось выполнить работы по устройству освещения, установке барьерного и перильного ограждений, благоустроить прилегающую территорию.

Глава региона напомнил, что дорога соединяет практически три района: Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский. Она не только разгрузит цент города, но и станет ещё одним местом отдыха волгоградцев: здесь предусмотрены зоны отдыха и велодорожки.

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Общая протяженность дороги-дублёра достигнет почти 6,5 км. Планируется, что в дальнейшем, после выполнения работ по берегоукреплению, рокадная дорога будет продолжена в обе стороны — к площади Возрождения и микрорайону Тулака.

Помимо строительства дороги обустраивается и территория возле строящегося стадиона «Волгоград Арена». Здесь будет новый участок современной набережной протяженностью около двух километров.

«Этот объект не входил в проект строительства рокадной дороги, но мы решили, что он должен быть. Этот участок мы планируем сдать до 9 мая», — отметил Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нулевой продольной магистрали обойдётся областному бюджету в 1,7 млрд рублей. Работы на объекте, которые начались весной 2016 года, ведёт компания ООО «ТрансСервис». Дорога будет четырёхголосной и сможет пропускать до 1450 автомобилей ежечасно.