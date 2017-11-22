Москва, 22 ноября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Система обороны против информационной войны с Россией будет создана с введением закона о СМИ-иноагентах, заявил 22 ноября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

По его словам принимаемый документ важен тем, что создаёт основу для законодательного регулирования деятельности СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами.

«США пошли по пути политической целесообразности. Они, когда появился политический заказ на то, чтобы изменить статус RT и зарегистрировать в качестве иностранного агента, использовали закон 1938 года, который, на мой взгляд, к СМИ вообще неприменим. СМИ не указывались в этом законе как объекты его деятельности», — цитирует Пушкова RT.

При этом он подчеркнул, что принимаемый в России закон может быть применен в случаях, когда будут обнаружены достаточные основания для регистрации СМИ с зарубежным финансированием в качестве иностранного агента.

«В данном случаем мы защищаем наши СМИ за рубежом, мы создаём, я бы сказал, систему обороны против информационной войны», — сказал Пушков.

По его словам, таким образом Россия даст понять другим государствам, что в случае дискриминации российских СМИ за рубежом последуют ответные, «зеркальные» действия.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Совете Федерации был единогласно поддержан закон о СМИ-иноагентах.