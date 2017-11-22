Вильнюс, 22 ноября, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Литве планируется запретить торговлю товарами, «целью которых является пропаганда войны, положительный взгляд на агрессию в отношении других стран или покушение на суверенность государств».

Mil.ru Игрушечные солдатики

Это предусмотрено в подготовленных министерством экономики поправках закону о защите потребительских прав, которые сегодня, 22 ноября, планирует утвердить правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос внесён в повестку заседания правительства. В пояснительных документах не говорится, что запретительные меры направлены исключительно на российскую продукцию, однако в этом публично признаются в самом правительстве Литвы.

По словам представителей министерства, в последнее время в продаже появляются товары, которые «не сочетаются с интересами литовского государства и могут им противоречить».

«Например, в продаже найдены детские игрушки, в которых зафиксированы моменты аннексии Крыма, формирующие положительный взгляд на оккупационные действия подобного рода. Также были найдены магнитики с изображением литовских городов, но на упаковке магнитиков указано, что это Российская Федерация и тому подобное. С помощью предлагаемого регламентирования предлагается преградить путь недружелюбным по отношению к Литве странам с помощью таких средств распространять дезинформацию и вести информационную войну», — говорится в комментарии министерства экономики, присланном новостному агентству BNS.

Глава Литовской национальной федерации потребителей Альвита Арманавичене отметила, что доступность упомянутых товаров нужно было ограничить «уже давно». Она также заявила, что учреждения недостаточно сотрудничают с федерацией при подготовке законопроектов.

«Продавать товары, поощряющие детскую агрессию — это не поддается пониманию, это уже давно нужно было запретить. Многое нужно было сделать уже давно. Наверно, когда заставляют директивы ЕС, тогда интегрируют (…) Проблема в том, что госучреждения полагают, что защищают общественный интерес, и что им не нужны организации потребителей. Правовой акт, предназначенный для потребителей, согласовывается только с представителями бизнеса. Законодательный процесс порочный, когда не привлекаются адресаты, для которых и предназначены эти проекты», — сказала Арманавичене.

При этом никаких санкционных мер в отношении западных производителей, например, компьютерных игр про войну или симуляторов боевых действий не предусмотрено. Порядок, очевидно, будет применяться исключительно в отношении российской продукции.