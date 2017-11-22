Ярославль, 22 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Ярославле чугунный фонтан, демонтированный в ходе реконструкции Демидовского сквера, будет установлен в Ярославском художественном музее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Яна Левина в Facebook Фонтан в Демидовском сквере

Реконструкция сквера проходила летом 2017 года. Исчезновение чугунного фонтана вызвала недовольство горожан в соцсетях, а музей эмальерного искусства «Эмалис» предложил установить фонтан около музея. Однако, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Ярославский художественный музей провел переговоры с мэрией и чугунный фонтан передадут ему. В муниципальном «Спецавтохозяйстве», где находится на хранении фонтан, подтвердили эту информацию.

«По приказу мэра этот фонтан привезут в художественный музей 23 ноября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Спецавтохозяйства» Александр Жилкин.

В центре «Эмалис» не против такой замены.

Мы хотели сохранить фонтан, а будет он установлен у нас или в художественном музее — неважно. Если его поставят там — даже лучше, им сможет больше любоваться людей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор музея «Эмалис» Дмитрий Богомолов.

Директор музея Алла Хатюхина отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию. Также не смогли дать комментарий и в мэрии Ярославля.