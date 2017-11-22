Москва, 22 ноября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Рынок нефти снова начал расти. Стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $63,24 за баррель, прирост составил 1,18% за день, а за неделю стоимость выросла с $61,84 до $63,32 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Статистика торгов показывает, что с одной стороны крупные инвесторы нервничают и частично фиксируются, а с другой стороны ясность с решением ОПЕК по ограничению добычи нефти и газа толкает котировки вверх и выход преждевременен.

«На дневном графике за последние несколько дней сложилась определенная динамика, которая диктует логику движения в сторону роста. Сланцевая нефть и новые контракты в Азии и ЕС по сжиженному газу держат рынок определенными ожиданиями по расширению предложения, но умеренный рост сдержать не могут», — пояснил Задоя.

По его словам, внутренний спрос, особенно в Центральном федеральном округе, тем временем растет, перераспределение нефтепродуктов в его пользу продолжается, а оптовики начинают придерживать запасы, чтобы получить доход в моменте еще выше.

«Ситуация далека от критической, но цены на нефтепродукты поползли вверх, а экспортные потоки теперь могут быть развернуты на недостающий объем (пока НПЗ не начнут работать в полную силу)», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть удерживает позитивный настрой