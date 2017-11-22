Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 ноября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. 23 ноября в доме культуры села Глебовское Переславского района пройдут публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пригородного сельского поселения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предыдущие слушания, которые проводились летом 2017 года по этому же вопросу, были отменены по рекомендации представителя Переславской межрайонной прокуратуры.

Плещеево озеро

Первая попытка провести правила землепользования и застройки через обязательную процедуру публичных слушаний летом 2017 года провалилась. Оказалось, что администрация при подготовке к мероприятию не выложила в открытом доступе актуальные карты зонирования территорий поселений, ПЗЗ которых выносились на слушания. Жители тогда заказали нотариально заверенный осмотр сайта администрации и смогли доказать, что карты, представленные на слушаниях, и карты, размещенные на сайте, отличаются. В частности, именно карта зонирования Никитской слободы вызвала наибольшее возмущение. Заповедные земли — луговина над озером неподалеку от легендарного Клещина — были переведены в зону малоэтажной застройки в угоду собственнику земельного участка, который также безуспешно пытался утвердить проект планировки территории на публичных слушаниях в декабре 2016 года. Об этом сообщало ИА REGNUM.

Представитель Переславской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на летних слушаниях по Правилам землепользования и застройки, рекомендовал комиссии отменить слушания и подготовить материалы в соответствии с законом. Повторное мероприятие назначено на 23 ноября.

Попытка в очередной раз узаконить застройку исторических земель у Плещеева озера вызывает огромный резонанс. Люди готовятся к слушаниям заранее, сами организуют автобус, который доставит участников слушаний в Глебовское, пишут замечания, остающиеся, впрочем, пока без ответа. С декабря прошлого года в Переславском районе произошло несколько кадровых перестановок: ушел со своего поста директор Национального парка Михаил Федоров, занимавший невнятную позицию по застройке в охранной зоне Национального парка, появился новый глава Переславского района — Валерий Астраханцев, сменивший Владимира Денисюка. Однако подход власти не изменился — документация и карты зонирования, предложенные к обсуждению на публичных слушаниях, по-прежнему возмущают жителей.

В правилах, предлагаемых к утверждению, активисты находят множество противоречий и несоответствий требованиям закона. Так, член ВООПИик, искусствовед Александра Андреева направила новому главе района Валерию Астраханцеву обращение, в котором указала на целый ряд проблем, связанных с документами по ПЗЗ. Самое главное — проект выполнен без учета уникальных особенностей обсуждаемой территории. Не проанализированы реально существующие зоны охраны, территории объектов культурного наследия и достопримечательных мест. В частности, в текстовой части проекта не обсуждается охранная зона главного объекта охраны — собственно Плещеева озера. Кроме того, проигнорировано достопримечательное место федерального значения «Клещин», а его наличие на территории Пригородного сельского поселения влечет за собой необходимость согласования проекта в Министерстве культуры РФ.

К картам-схемам также много вопросов. Нет перечня объектов культурного наследия, отсутствуют границы охранных зон объектов культурного наследия, а также границы некоторых объектов, например, объекта культурного наследия Плещеева озера. Анализируя карты зонирования общественники-активисты опасаются, что нагрузка на территорию будет расти в геометрической прогрессии и это очень быстро приведет к поселенческому коллапсу.

Научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц написала обращение на имя нового главы района Валерия Астраханцева:

«Хотелось бы обратить внимание главы района на социально-экономическое обоснование предлагаемых изменений. Как изменения в Генплане (прирост земель поселений), так и сопровождающие его изменения в правилах застройки этих земель никак не связаны с реальной статистикой. Численность населения и количество рабочих мест в районе неуклонно падают. В этих условиях изменения в Генплане и ПЗЗ играют на руку только застройщикам. Однако коммерческое жилье будет занято нетрудоспособным населением. Это увеличивает нагрузку на бюджет, но не приносит роста подоходного налога» — отмечает она.

Другие авторы замечаний к Правилам указывают, что положения предлагаемых документов не соответствуют действующему Генплану Пригородного сельского поселения. Данный Генплан разработан на перспективу до 2030 года и включает в себя всестороннее развитие сельского поселения. Однако на предлагаемых картах не нанесены и не учтены санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны (на территории Пригородного сельского поселения находится городской водозабор Переславля-Залесского), зоны охраны объектов культурного наследия, прибрежные защитные полосы. На участках сельхозназначения уже фактически выделены земли под строительство дач и намечена соответствующая дорожная сеть.

Отдельным вопросом идет развитие транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках предлагаемых изменений не учтено, что магистраль областного значения Переславль-Кухмарь является дорогой, связывающей населенные пункты, несущей высокую транспортную нагрузку и нуждающуюся в расширении, а следовательно, для нее следует предусмотреть транспортный коридор с возможностью перспективного развития, который должен быть учтен при зонировании. Данная дорога является также основной транспортной артерией для туристов, приезжающих к Клещину, Синему камню и Александровой горе. Вдоль данной дороги проходит и городской канализационный коллектор. Несмотря на статус дороги, вдоль нее почти все земли проданы, полосы отвода во многих местах перекрыты заборами, не сделана полоса отчуждения для канализационного коллектора, что уже послужило причиной масштабной аварии весной 2017 года, когда коллектор был прорван, потому что над ним собственники земельного участка выкопали пруд для платной рыбалки.

Вопросов по Правилам землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района очень много. Смогут ли ответить на них чиновники из районной администрации, пока неясно.

Во время подготовки материала к публикации стало известно, что в администрацию Переславского района направлен протест на проект Правил землепользования и застройки. Под протестом поставили подписи более 200 жителей Переславля-Залесского и Переславского района. Они требуют не допустить утверждения Правил землепользования в предложенном виде.