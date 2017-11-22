Киев, 22 ноября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. На 149,6 тыс. человек сократилось население Украины за первые три квартала 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Torange.biz Постмайданная Украина

По статистическим данным на 1 октября, население Украины составляло 42,275 млн человек. Так, за указанный период в стране родились 274,9 тыс. детей, тогда как за аналогичный период 2016 года на Украине родились 332,» тыс. детей. Также увеличилась и естественная убыль — за девять месяцев 2017 года на Украине убыло 142,6 тыс. человек, в 2016 году — 132 тыс. человек.

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Показатель украинских эмигрантов тоже вырос по сравнению с 2016 годом. За первые три квартала 2017 года с Украины выехали 9,076 тыс. человек, а в 2016 году за тот же период только 5,289 тыс. человек. Госстат Украины привел данные о численности населения без учета российского Крыма и независимых Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Напомним, по данным Госстата, к концу 2016 года на Украине проживало 42,585 млн человек. При этом в 2014 году после отделения от Украины Крыма, ДНР и ЛНР население уменьшилось с 45 до 43 млн человек.