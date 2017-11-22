Тбилиси, 22 ноября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Госдепартамент принял решение об утверждении сделки по продаже Грузии ракет Javelin и командных пусковых противотанковых установок на сумму около $75 млн. Об этом сообщила пресс-служба американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) в понедельник, 21 ноября. Системы Javelin должны повысить оборонный потенциал Грузии исключительно в целях национальной безопасности, пояснили в Агентстве.

Американские солдаты ведут огонь из ракетной установки FGM-148 Javelin

Ранее правительство Грузии направило в Вашингтон запрос на приобретение 410 противотанковых ракет Javelin, а также 72 комплектов прицельно-пускового оборудования. Кроме того, в запросе оговаривалось приобретение 10 учебных комплексов и 70 боезарядов к ним, сообщает информационное агентство Sputnik International.

Хотя прямым поставщиком военного оборудования являются компании Raytheon и Lockheed Martin Javelin Joint Venture, технически всё оборудование будет поставляться в Грузию со складов США. Сопровождать сделку в Грузии будут представители как американской администрации, так и компаний-подрядчиков. По оценкам DSCA, военная сделка между США и Грузией «не изменит базовый военный баланс сил в регионе».

В пресс-службе DSCA уточнили, что уведомление еще не свидетельствует об окончательном оформлении сделки. На данный момент вся документация, касающаяся деталей сделки, направлена на рассмотрение Конгресса США.

Напомним также, что по сообщениям телеканала NBC News на начало августа текущего года, Пентагон рекомендовал Вашингтону утвердить отправку высокотехнологичных летальных вооружений, в том числе и переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, на Украину.

Бывший на тот момент верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заверил, что эта инициатива исходила напрямую от американского министра обороны Джеймса Мэттиса, однако объем средств, выделяемых на эти цели, не раскрывался. По данным NBC, речь могла идти о сумме порядка 50 млн долларов.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили в одном из интервью Deutsche Welle заявил, что, на его взгляд, «сотрудничество с ЕС или НАТО не является покушением на внешнеполитические интересы России».