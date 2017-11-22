Москва, 22 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам запросит в МИД России всю информацию по поводу задержания члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, Госдума приняла протокольное поручение, предложенное депутатом Ризваном Курбановым (КПРФ) профильному комитету в связи с задержанием в Ницце сенатора.

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Обладающий дипломатическим иммунитетом Керимов был задержан во Франции в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В этой связи Госдума поручила комитету Госдумы по международным делам «во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации».

Комитет уже подготовил необходимые документы, которые будут отравлены в самое ближайшее время, заявил его председатель Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Считаю, что задержание российского сенатора на территории иностранного государства носит вопиющий и беспрецедентный характер. Россия уже довела до сведения французских властей информацию о том, что Керимов является обладателем дипломатического паспорта. Однако срок его задержания был продлен. Я не исключаю, что всё это спланированная провокация. Мы будем добиваться и требовать освобождения сенатора Керимова», — заверил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила о то, что сенаторы «в данном случае должны сделать все возможное и невозможное для скорейшего освобождения сенатора Керимова».