Новый Некоуз, Ярославская область, 22 ноября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что отопительный сезон в поселке Мокеиха фактически сорван, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области

«За последние несколько дней получил не один десяток жалоб от жителей. Люди замерзают в своих квартирах. В школе температура 14−16 градусов. В поселке введен режим ЧС» — написал на своей странице в Facebook губернатор.

Глава региона возложил ответственность за это на руководство района и регионального блока ЖКХ.

«Сегодня обсудили этот вопрос на заседании правительства области. Глава Некоузского района рассказывает о проблемах с поставщиками, которые не могут доставить торф из-за теплой погоды. Но мы об этом говорили еще в августе. Предупреждал всех, что надо этот вопрос проработать. К сожалению, за три месяца руководство района и нашего блока ЖКХ мер не приняли. Такое ощущение, что некоторые чиновники отопительный сезон проходят в первый раз» — говорит Дмитрий Миронов.

От отмечает, что в сложившейся ситуации приходится принимать экстренные меры: в настоящий момент в Мокеиху доставлена модульная котельная, которая работает на дизельном топливе. Она уже введена в эксплуатацию, и отопление постепенно появляется в жилых домах. В ближайшие дни поставщики должны привезти на котельную партию торфа.

Дмитрий Миронов сообщил о том, что отопительный сезон в Мокеихе будет проходить в «ручном режиме» под жестким контролем правительства области, после чего начнется реализация концессионного соглашения. Согласно ему предусмотрено строительство новой котельной, которая будет работать на щепе, и в следующем году проблема будет решена.