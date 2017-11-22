Ярославль, 22 ноября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский призвал отказаться от трат из бюджета города на сотрудничество с городами-побратимами Ярославля в Европе и США. Такое заявление Петровский сделал на заседании постоянных комиссии 22 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Петровский

Есть страны, которые вводят против России санкции, а мы тратим из нашего муниципального бюджета деньги на дружбу с ними. Это неправильно. Дружить можно. Если они хотят пригласить наш хор или другой творческий коллектив на гастроли — пожалуйста, но за их счет, а не за счет бюджета Ярославля. А бюджетные деньги надо тратить на дружественные нам страны Азии — Китай, Таиланд, Пакистан, Индию, Корею, Вьетнам. Оттуда едет основной поток туристов сегодня. И вложение в дружбу с этими странами окупятся. Соответственно, не должны ездить за счет бюджета в Европу и США чиновники мэрии и депутаты муниципалитета», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

В мэрии Ярославля идею депутата встретили без энтузиазма, а председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил обсуждать бюджет, а не международное сотрудничество.