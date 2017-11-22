Москва, 22 ноября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. «И такъ главнымъ предметомъ сихъ листовъ будетъ польза ваша, но при томъ постараемся мы дѣлать ихъ вамъ прiятными, для того, чтобъ вы полюбили свою пользу»

Николай Новиков. Журнал «Трутень»

Н.И. Новиков

XVIII век в России был временем ярких личностей, отваживавшихся на начинания, о которых в нашей стране до того не слышали. Одним из таких дел была журналистика, и те, кто стоял у истоков российской периодики, сразу и прочно вписывали свои имена в историю. Обычно они были не просто издателями, редакторами и публицистами, а мыслителями, общественными деятелями (порой даже облечёнными верховной властью, как Екатерина II, лично издававшая журнал «Всякая всячина»), потому что именно таким людям было что сказать миру.

Николай Иванович Новиков, создатель российской общественно-политической журналистики, родился 8 мая 1744 года в родовом подмосковном имении, в семье петровского флотского офицера. Несмотря на то, что в детские годы Николай не отличался прилежанием, он имел живой ум и явно проявил любовь к чтению и способность складно излагать свои мысли на бумаге. Эти данные молодого военного были замечены самой Екатериной, он, среди других способных молодых людей, был назначен вести протоколы в комиссии по составлению нового свода законов — «Нового Уложения». Хотя обсуждения в Уложенной комиссии были по большей части бесплодной говорильней, именно там Новиков получил представление о политической и общественной жизни России того времени.

Николай Новиков. Журнал «Живописец», 1772 г

Уверившись в пагубности крепостного права, Новиков начал издавать сатирический журнал «Трутень», в котором подвергал острой критике это явление, а также взяточничество, казнокрадство, несправедливость и волокиту в судах. Под трутнями издатель имел в виду праздных дворян-крепостников. Смелая критика не могла не раздражать императрицу, тем более что Новиков обрушивался и на анонимно издаваемый ею журнал, статьи в котором были слишком мягкими и нравоучительными, так что Новикову пришлось закрыть своё издание уже через год. Яркими, но недолговечными оказывались и прочие его сатирические журналы — «Пустомеля», «Живописец», «Кошелёк».

Николай Новиков. журнал «Трутень». Первое тиснение. Титульный лист, 1768 г

Твердо веря в пользу просвещения, Новиков много работал на этой ниве. Он не только издавал новаторскую для своего времени женскую и детскую периодику, журналы духовно-философского содержания, но и развернул в начале 80-х годов книгоиздательскую деятельность. Она была для него не средством получения дохода, а общественным служением. Работа Новикова способствовала тому, что в Москве, куда он переехал из Петербурга, открывались всё новые и новые книжные лавки, книги в которых продавались по доступным ценам. Эту деятельность оборвали только преследования со стороны властей, из-за которых Новикову в 1788 году отказали в аренде Университетской типографии, а через четыре года он был арестован и без суда, по личному распоряжению императрицы, заключён в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Поговаривали, что мотивом послужила женская месть, так как Новиков однажды неосторожно прошёлся по внешности стареющей Екатерины. Из своего огромного срока просветитель отсидел только 4 года, после смерти своей гонительницы он вышел на свободу, но здоровье его было непоправимо подорвано, он лишился практически всего имущества. У Новикова осталось лишь его заложенное имение Авдотьино, где он и прожил практически затворником до самой своей смерти в 1817 году. В последние годы жизни Новиков старался максимально улучшить жизнь своих крестьян, укрепить общину. В его проекте «домов связи», где должны были жить сразу несколько крестьянских семей, можно усмотреть нечто от идеи коммун, которая тогда витала в европейском воздухе.

Среди изданий Николая Новикова журнал «Детское чтение для сердца и разума» стоит особняком, потому что до него детской периодики в России не существовало, как и особой детской литературы. Новиков понимал, что распространять в народе просвещение, мораль, и прививать любовь к чтению необходимо с юного возраста. Он был обеспокоен тем, что «между некоторыми неудобствами в воспитании одно из главных есть то, что детям читать нечего. Они должны бывают такие читать книги, которые либо совсем для них непонятны, либо доставляют им такие сведения, которые им иметь ещё рано…»

Первый журнал для детей вышел впервые в 1785 году как бесплатное субботнее приложение к газете «Московские ведомости», которую Новикову отдали в аренду, как и типографию Университета. На страницах журнала нравоучительные беседы и фрагменты из Писания чередовались с познавательными статьями по истории, географии, с рассказами о растениях, животных, о явлениях природы, с переводными историями для детей. Редактором журнала был переводчик Александр Андреевич Петров, друг выдающего историка и литератора Николая Михайловича Карамзина. В журнале сотрудничали сам Карамзин, ректор Московского университета педагог Антон Антонович Прокопович-Антонский, другие известные литераторы и переводчики того времени. Журнал выходил пять лет, но и после его закрытия в 1789 году его выпуски неоднократно переиздавались в виде книг. О том, какое влияние журнал оказывал на детские умы, свидетельствует писатель Сергей Тимофеевич Аксаков:

«Я читал свои книжки с восторгом… В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир… Я узнал в «рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака, узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее».