Ярославль, 22 ноября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Обманутые дольщики проведут митинг около памятника Ленину на Красной площади Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы митинга.

Страница в Facebook Елены Кузнецовой Обманутые дольщики с площади Юности переместятся на Красную площадь

Напомним, 25 ноября 200 ярославцев собирались принять участие во Всероссийской акции обманутых дольщиков. К ним планировали присоединиться и коммунисты. В администрации Кировского и Ленинского районов организаторам акции четырежды отказали в проведении митинга на выбранных местах. Со слов чиновников, на площадях Волкова, Юности, Труда и у часовни Александра Невского будут проходить другие мероприятия.

«Мы подали заявку на проведении митинга около памятника Ленину на Красной площади. Вчера был последний день, когда нам могли отказать. Отказа не пришло, значит, митинг нам разрешили. Теперь мы ждем официального уведомления о правилах его проведения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор митинга, депутат областной думы от КПРФ Елена Кузнецова.

В администрации Кировского и Ленинского районов не смогли прокомментировать эту ситуацию.