Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. 22 ноября в Санкт-Петербурге в креативном пространстве Люмьер-Холл открылся кинофестиваль Potential Fest 2017, 4-й по счету. На нем будут представлены короткометражные фильмы молодых режиссеров. Организатор фестиваля — Кино.Платформа POTENTIAL, команда, занимающаяся поиском и продвижением молодых перспективных талантов в области кинематографа.

Фото от пресс-службы фестиваля Potential Fest 2017

В основной программе фестиваля — фильмы, уже прошедшие сквозь сито главных киносмотров России в 2017 году и удостоенные наград. Целью Potential Fest является продвижение творчества молодых не в узком профессиональном кругу, а в самой широкой аудитории, а потому профессионального жюри и специализированных номинаций на фестивале нет, есть лишь одна награда — «Приз зрительских симпатий», обладатель которого определится голосованием среди зрителей.

Potential Fest посвящен не только обычному короткометражному кино, включая анимационное, но и рекламе. Зрители смогут ознакомиться с сотней избранных роликов мирового проекта «Ночь пожирателей рекламы» от первых лет кинематографа до наших дней. Также гости фестиваля смогут посетить мастер-класс «Инъекция для потребителя», который проведет продюсер «Ночи» в России Даниил Костинский. Участники узнают о том, какие приемы применяют создатели рекламных роликов для воздействия на аудиторию, какие из подходов сегодня считаются самыми действенными и современными в мире и у нас.

Разумеется, в программе представлены и мастер-классы режиссеров, давно и успешно работающих в более традиционном кинематографе. Гостей ждут сценарист и режиссер Анна Пармас, автор клипов группы «Ленинград», фильмов «Кококо», «Два дня», новеллы в альманахе «Петербург. Только по любви», и режиссер Алексей Нужный, автор короткометражек «Конверт» с Кевином Спейси в главной роли, «Петух», сериала «Ольга» (ТЭФИ 2017), комедии «Я худею», съемки которой идут сейчас.

Фото от пресс-службы фестиваля Кинозал

С теми, кто мечтает сделать кинематограф своей профессией, поделятся своим коммерческим опытом режиссеры и продюсеры, чьи фильмы участвуют в фестивале, в рамках дискуссии «Как заниматься кино и зарабатывать?».

На церемонии закрытия, которая сосоится 24 ноября, гости фестиваля не только узнают фаворита публики, но и увидят короткометражный фильм «Огонь», который победил в питчинге Кино. Платформы Potential в 2017 году и получил грант 450 000 руб. на реализацию и продюсерскую поддержку и узнают, какой спецпоект команда фестиваля запускает на будущий год.

Фестиваль пройдет в малом зале Люмьер-Холла (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74А)