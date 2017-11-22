Москва, 22 ноября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Инфляция перестала быть проблемой номер один для граждан РФ, тем не менее, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, несмотря на «индекс оливье», ощущение инфляции у людей гораздо выше, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Низкая инфляция — это необходимое условие благополучия населения, большой рост цен не дает возможность планировать семейный бюджет, обесценивает доходы и сбережения, отметила Набиуллина, выступая в Госдуме.

В 2016 году инфляция в конце года уже опустилась к уровням 2011 — 2013 годов, «но тем не менее по социологическим опросам оставалась проблемой номер один для россиян», говорит глава ЦБ, отметив, что только в 2017 году, когда инфляция достигла целевого уровня, в социологических опросах она стала уступать место другим проблемам.

ЦБ беспокоит то, что инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются.

«Мы просто для наглядности посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними. Считаем, как растут цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат «Оливье» и «Селёдка под шубой». Салат «Оливье» за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. «Селёдка под шубой» подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей», — сообщила глава ЦБ.

При этом, по ее словам, «ощущение инфляции у людей гораздо выше».

«И мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, к тому, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», — заявила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что положительный эффект от низкой инфляции — это улучшение условий ведения бизнеса и преимущества для эффективных проектов.

Комментируя выступление Набиуллиной, депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия») отметил, что в целом представленные Банком России основные направления денежно-кредитной политики заслуживают положительной оценки,

«Прогноз отдельных показателей, конечно, мы понимаем и принимаем такие народные показатели как стоимость оливье, селедки под шубой, но отдельные показатели, содержащиеся в этом документе, тоже требуют уточнений, как, например, чистые международные резервы, которые пока рассчитываются по старой методике», — добавил он.