Калуга, 22 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Необходимо вывести школьное питание из-под действия ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров», заявил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев на заседании регионального парламента. Он подчеркнул, что при определении победителей торгов основным критерием является цена контракта и, соответственно, участники в ходе торгов снижают цены, а за оставшиеся средства очень сложно обеспечить закупку качественного питания. В итоге за организацию еды в школах нередко берутся недобросовестные поставщики, сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ регионального заксобрания.

Фото пресс-службы калужского областного парламента На заседании

«К сожалению, выявляют нарушения, связанные с тем, что питающие организации нарушают условия конкурса, нарушают нормы санитарно-эпидемиологические, уменьшают выход. Страдают органолептические свойства и так далее», — заявил Александр Аникеев.

Депутат областного парламента Елена Лошакова, в свою очередь, отметила, что пока решается вопрос с контролем качества, от плохого питания пострадает большое количество детей.

«Здесь главный критерий у закона — удивите нас ценой. Пока они с качеством будут разбираться, это уже колоссальное количество детей будет отравлено».

Председатель заксоборания области Виктор Бабурин поддержал идею изменить правила организации торгов и создать в областном парламенте рабочую группу для подготовки соответствующей законодательной инициативы в Госдуму РФ.

Отметим, по словам Александра Аникеева, в калужском регионе наблюдается один из самых высоких в Российской Федерации показателей охвата детей школьным питанием. В частности, 97% школьников получают одноразовое горячее питание, тогда как в ЦФО этот показатель составляет 69,4%, в целом России — 64,6%.

По словам министра, бесплатное одноразовое питание получают 63,5% школьников Калужской области. Бесплатное двухразовое питание — 19,3%. В 11 муниципалитетах все школьники обеспечены бесплатными завтраками за счёт средств местного бюджета, в пяти районах их получают учащиеся 1−4 классов. Улучшенный рацион школьного питания, в состав которого включены молочные продукты, дополнительно получают школьники в 10 районах. В городских округах, по словам Александра Аникеева, бесплатный завтрак получают все учащиеся 1−4 классов, а бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечиваются дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , в Виньковской начальной общеобразовательной школе Ферзиковского района детей кормили просроченным кефиром и старым хлебом. Управлением Роспотребнадзора по Калужской области директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Ранее, в девяти калужских садах малышей также кормили некачественными творогом и сметаной. Молочная продукция неизвестного производителя не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу.