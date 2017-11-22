Москва, 22 ноября, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Минюст в кратчайшие сроки разработает порядок признания СМИ-иноагентом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минюста Александр Коновалов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

(сс) MichaelGaida СМИ

«Порядок признания иностранными агентами — это новая категория субъектов деятельности, видимо, будет отличаться от предусмотренного действующим законом и порядком формирование реестра иностранных агентов российских организаций», — отметил министр.

«Не исключаю, если министерство будет уполномочено… то, разумеется, во-первых, мы разработаем этот порядок в кратчайшие сроки, это будет первым действием. Во вторых, скорее всего, не исключаю, это будут наши предложения, ввиду специфики субъектов, которые будут претендовать на включение в реестр иностранных агентов, нужно будет воспользоваться существующими моделями, например, в части признания организаций нежелательными, когда в итоговом решении принимают участие несколько организаций», — заявил Коновалов.

По его словам, скорее всего, потребуется предоставление ряда специфической информации, чтобы Минюст смог принимать решение о признании СМИ-иноагентом.

Совет Федерации на заседании одобрил закон о регистрации иностранных СМИ в качестве иностранных агентов. Ранее закон приняла Госдума. Устанавливается, что иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента, имеет права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО-иноагента. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.

Ранее сообщалось, что уведомления о возможности распространения Госдумой поправок в законодательство о СМИ-иноагентах были направлены девяти СМИ: «Голосу Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканалу «Настоящее время», региональным проектам «Радио Свобода» «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ. Реалии» и «Фактограф».