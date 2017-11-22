Тбилиси, 22 ноября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В рамках контртеррористической операции на окраине Тбилиси задержан один человек, об этом говорится в официальном сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

«По предварительной информации, указанные лица не являются гражданами Грузии и являются членами террористической организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация по задержанию остальных боевиков террористической организации продолжается.

По словам руководителя пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, подозреваемым предложили сдаться грузинским спецслужбам, однако они ответили огнем из автоматов и бросили гранаты, ранив одного человека.

Напомним, в ночь на 22 ноября в одном из жилых домов на окраине грузинской столицы забаррикадировались двое иностранных граждан, которые, предположительно, связаны с террористической группировкой.

Жители дома были незамедлительно эвакуированы, а к месту проведения операции были стянуты бронемашины «Кобра». Также появилась информация, что на месте спецоперации произошел пожар.