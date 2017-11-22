Барнаул, 22 ноября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Алтайский край запасается собственными продуктами питания. С начала 2017 года индекс их производства (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года) вырос на 5,5%. Положительную динамику регион показал и в производстве напитков — индекс производства минеральных природных и питьевых вод составил 111%. Такой вывод можно сделать из сообщения управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское продовольствие

Ощутимый рост производства коснулся масложировой отрасли. С начала года объёмы производства нерафинированного растительного масла выросли на 19,5%, рафинированного растительного масла — в 1,6 раза, майонеза — на 2,3%. Обнадёживает и темп выпуска молочных продуктов: производство сыворотки увеличилось на 5,6%, масла сливочного — на 6,9%, сухого молока и сливок — на уровне прошлого года, сыра и творога — на 2%.

Но наибольший рост продемонстрировала зерноперерабатывающая промышленность. С начала года рост производства круп составил 31%, макаронных изделий — 2,1%. На 18,1% выросли объёмы выпуска зерновых культур для завтрака. Сахарная промышленность с начала года увеличила объёмы производства на 22,4% (по состоянию на 20 ноября фактически переработано 502,37 тысячи тонн сахарной свеклы и выработано 69,34 тысячи тонн сахара).

Напомним, текущий сельскохозяйственный год принёс Алтайскому краю много испытаний. С трудом собранный, но внушительный (более 5 миллионов тонн зерновых) урожай (регион постоянно штормило, и лили тропические ливни) теперь некуда сбыть, а цены на него и вовсе упали ниже себестоимости. По признанию руководителя крестьянско-фермерсткого хозяйства Владимира Жданова, ему удалось вырастить пшеницу с урожайностью 14 центнеров с гектара. Но вместо того, чтобы рассчитываться с кредиторами, он вынужден хранить её и ждать «с моря погоды», поскольку не может себе позволить продать такое зерно гораздо ниже себестоимости.

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В целом за 10 месяцев 2017 года, согласно данным Алтайкрайстата, индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 104,1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские муку, сыр и сырные продукты, крупу, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар потребляют, в основном, сибиряки: 67% объёма вывоза приходится на Сибирский федеральный округ. Наибольший объем продукции из Алтайского края отправляется в Новосибирскую и Кемеровскую области (соответственно 24% и 13%общего объёма вывоза). Из регионов других федеральных округов лидируют Приморский край (4%), а также Московская и Самарская области (по 3%).