О чём говорил Путин с Трампом – в Кремле раскрыли подробности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Решительный разговор: какие темы обсудили президенты России и США;
- «Собака лает…»: Киев заявил о входе в Луганск российских военных и танков;
- Диагноз по фото: Вашингтон возложил ответственность за химатаки в Сирии на Москву;
- Правила въезда: правительство России утвердило новую разновидность визы;
- Драматический баритон: не стало Дмитрия Хворостовского.