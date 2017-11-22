Ярославль, 22 ноября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня на совместном заседании постоянных комиссий муниципалитета города Ярославля депутаты рассматривали проект бюджета на 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В том числе зашла речь и о платных парковках.

City-yaroslavl.ru Платная парковка на Красной площади

Его поднял депутат Дмитрий Петровский, который поинтересовался — получит ли в будущем году бюджет доходы от платных парковок?

«Есть поручение мэра, мы совместно с департаментом архитектуры и департаментом городского хозяйства «добьем» вопрос расширения предоставления данной услуги. В центре города есть такие земельные участки, которые можно использовать в данных целях. Именно наращиванием таких объектов мы сможем выйти на прибыль по данному проекту. На сегодня баланс незначительный, и я думаю, до конца года мы проект расширения отработаем и представим его вам» — сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов, который назвал себя «ответственным по обеспечению безубыточности данного проекта».

Председатель муниципалитета Артур Ефремов спросил у директора департамента финансов мэрии города Ярославля Андрея Данца, заложены ли в бюджете 2018 года поступления от работы платных парковок либо же город должен нести на их содержание дополнительные затраты?

На это Андрей Данц сообщил следующее:

«На содержание мы расходы должны будем нести, пока иных решений не принято. Содержание парковок предусматривается, а поступления от них минимальны. Сейчас сесть два объекта, пока у них минусовой баланс» — ответил директор департамента финансов.

Напомним, речь идет о двух платных парковках — на Красной площади и на площади Богоявления. Последние месяцы они фактически не функционировали, пользоваться ими мог любой желающий.