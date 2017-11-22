Тбилиси, 22 ноября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Спецоперация по задержанию двух боевиков террористической организации продолжается на окраине Тбилиси уже более 16 часов, передает 22 ноября телекомпания «Рустави 2».

didgori Броневик «Кобра»

К месту проведения операции прибыли бронемашины «Кобра», с чем связано такое усиление — силовики пока не комментируют.

Напомним, ночью в жилом доме в Исанском районе города забаррикадировались двое иностранных граждан, которые предположительно связаны с деятельностью террористической группировки.

«Сотрудники контртеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии проводят специальную операцию», — говорится в сообщении службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В течение нескольких часов в районе контртеррористической операции были слышны звуки взрывов и выстрелов. Жители дома были эвакуированы.

Подозреваемые, по предварительным данным, забаррикадировались на шестом этаже многоквартирного дома. Территория вокруг него оцеплена, некоторые из местных жителей сообщили, что их не выпускают из квартир.

Также появились сведения, что на месте спецоперации произошел пожар.