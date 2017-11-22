Москва, 22 ноября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Задержанный во Франции Сулейман Керимов является членом Совета Федерации, у него имеется дипломатический паспорт. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях членам дипломатического персонала государства предоставляется иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев.

Hlebushek Сулейман Керимов

По его словам, при пребывании во Францию, если у него есть дипломатический паспорт, его не могут привлекать к уголовной ответственности на территории Франции.

При этом необходимо отметить, что дипломатические паспорта члены Совета Федерации имеют при себе, когда их направляют в заграничные командировки.

«Поэтому, если Сулейман Керимов летал во Францию по личным делам и не имел при себе дипломатического паспорта, то его задержание вполне законно с точки зрения международного права», — пояснил Плетнев.

Москва уже официально уведомила МИД Франции, что Сулейман Керимов является российским сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.

«Уверен, что его адвокаты и российские дипломаты во Франции смогут ему помочь, и в ближайшее время он будет освобожден из-под стражи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший владелец «Уралкалия» миллиардер Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Бизнесмена подозревают в отмывании денег — покупке виллы на Лазурном Берегу по заниженной цене для ухода от налогов.

В МИД РФ подчеркнули, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации России. Однако французская сторона считает, что дипломатический паспорт не защищает сенатора от уголовного преследования.

Напомним, с 2010 года Сулейман Керимов был владельцем пермского предприятия «Уралкалий». В конце 2013 года он продал свою долю акций предприятия бизнесменам Михаилу Прохорову и Дмитрию Мазепину.

Читайте: Задержание Керимова связано с открытием счетов за пределами Франции

А также: Задержание Керимова — продолжение санкционной войны против России